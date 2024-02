Chi è Francesco Ambrosoli, ex compagno di Simona Tagli e papà di Georgia/ “È stata una separazione difficile”

Francesco Ambrosoli è l’ex compagno di Simona Tagli. Un colpo di fulmine con un triste finale

La storia d’amore tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli è nata con un colpo di fulmine, ma è finita in malo modo, tanto che i due sono arrivati ad un conflitto legale per la custodia della loro bambina. Francesco Ambrosoli è un importante imprenditore, noto per essere il discendente di una rinomata famiglia nel settore del miele. Il grande amore nato con Simona Tagli ha portato nel 2005 alla nascita di Georgia.

Dopo questo lieto evento, il rapporto tra Simona e l’ex compagno Francesco ha iniziato a vacillare, fino a quando i due hanno preso strade diverse senza mai arrivare al matrimonio. La separazione è stata travagliata e ha dato il via a una lunga battaglia legale per la custodia della figlia. Un momento durante il quale l’ex compagno di Simona Tagli ha rilasciato poche dichiarazioni, preferendo anzi una quasi totale riservatezza. Ad oggi infatti è difficile dire se abbia una nuova compagna o sia rimasto single.

Simona Tagli e la battaglia legale con l’ex compagno Francesco Ambrosoli per l’affidamento della figlia Georgia

Simona Tagli, a causa della partecipazione all’Isola dei Famosi, aveva rischiato di perdere la custodia di sua figlia Georgia. Un triste episodio, citato anche nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. “Ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo. – ha esordito la showgirl, aggiungendo – Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia.” Da lì la decisione drastica: “Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle”, ha spiegato in diretta ad Alfonso Signorini.











