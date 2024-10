Simona Tagli è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro a Storie di Donne al Bivio. La showgirl, nello specifico, ha rivelato di essere pronta ad amare di nuovo e quindi ad interrompere la lunga astinenza durata quindici anni. Simona non guarda al passato con rimpianto, anzi rivendica la sua scelta “perché era legato soprattutto al ruolo di mamma e non mi sono pentita di avere chiuso con gli uomini per tanto tempo”. Quindici anni dopo Simona Tagli ha cambiato idea, adesso si sente pronta per una relazione stabile e duratura.

Nella sua vita privata e sentimentale pare infatti ci sia un uomo, come ha rivelato nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto Rai a Monica Setta. Al di là delle questioni personali, la sessantenne non nega di aver fantasticato sul conto di alcuni vip. Si fanno i nomi di Rocco Siffredi e Gianluca Vacchi: “Peccato che sia sposato. Gianluca Vacchi? Un uomo che mi piace moltissimo”, le parole di Simona.

Guardando al suo passato sentimentale, invece, non si può non menzionare la storia con Alberto di Monaco e la relazione successiva con Antonio Zequila. Simona spende parole al miele per loro: “Sono grandi amatori, per me il sesso ha sempre rappresentato qualcosa di importante”, ha affermato. Se dovesse dare il primo premio ad uno dei due, sceglierebbe Alberto di Monaco ma anche Zequila si difende alla grande e “merita la lode come amante gentiluomo”.

Oggi, a quanto pare, c’è qualcun altro nella sua vita sentimentale, ma Simona non se la sente di fare nomi. I radar del gossip sono accesi, vedremo se la classe 1964 verrà pizzicata in compagnai della sua nuova dolce metà nel corso delle prossime settimane o se sarà lei stessa, come preannunciato, a fare le presentazioni ufficiali.

