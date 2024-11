Simona Tagli contro Beatrice Luzzi: “Rimasta ferma a tanti anni fa”

A distanza di qualche mese prosegue la tensione tra Simona Tagli e Beatrice Luzzi, le due ex concorrenti del Grande Fratello, che nella Casa avevano costruito una speciale amicizia, hanno rotto il loro rapporto per volere dell’artista romana e attuale opinionista del Grande Fratello. In una intervista concessa tra le colonne del magazine Vero, Simona Tagli si è espressa riguardo al legame svanito con l’artista, pungendola riguardo al suo modo di interpretare il ruolo di opinionista: “La trovo ancora ferma al personaggio che interpretava 20 anni fa nella soap Vivere, quando faceva la parte della cattiva, non ha sviluppato una professionalità televisiva adeguata, e questo si vede nei frequenti scivoloni che commette, sta riproponendo lo stesso ruolo di allora”.

Simona Tagli riguardo a Beatrice Luzzi ha confessato di essere stata tradita a pochi passi dalla finale, e proprio lì ha capito che il rapporto nato a Cinecittà non si sarebbe prolungato: “Mi disse, magari ci sentiamo più in là’. Per me, questo significava che non ci saremmo più sentite”

Simona Tagli punge Beatrice Luzzi: “Manca di umiltà al Grande Fratello”

Sempre tra le colonne del magazine Vero, l’ex concorrente del Grande Fratello ha tirato una nuova bordata a Beatrice Luzzi: “Non mi piace il fatto che dia sempre le spalle a Cesara Buonamici, è un atteggiamento che, a mio avviso, denota poca umiltà e rispetto nei suoi confronti”.

E come se non bastasse, Simona Tagli ha attaccato ancora la seconda classificata del passato Grande Fratello, mettendo nel mirino i suoi look: “Penso che dovrebbe optare per dei tailleur, qualcosa di più elegante e sobrio, invece si veste come una diva, e questo la rende fuori luogo” la puntura ai danni di Beatrice Luzzi.