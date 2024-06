Chi è Francesco Arca/ Da Uomini e Donne al successo in TV: “È stato un percorso difficilissimo”

Francesco Arca, chi è il celebre attore con un passato da tronista a Uomini e Donne

Oggi è un noto e amato attore italiano, ma Francesco Arca ha iniziato il suo percorso televisivo grazie alla partecipazione a Uomini e Donne e mai avrebbe pensato di appassionarsi poi alla recitazione. “Da ragazzino amavo il cinema ma sognavo una carriera nell’esercito come mio papà (Silvano Arca, paracadutista militare scomparso nel 1995, ndr).” ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

COM'È MORTO SILVANO, PADRE DI FRANCESCO ARCA?/ "Incidente di caccia ma tante incongruenze, non è chiaro"

Quando infatti il suo papà è venuto a mancare, per Francesco Arca è apparso chiaro che la sua strada fosse quella di seguire le sue orme: “pensavo che fosse il modo migliore per tenerlo sempre come me. Speravo di potermi guardare allo specchio, con la divisa e il basco rosso, e vedere lui. Avevo fatto anche le selezioni, ero stato preso all’Accademia di Modena. Ma, per un problema famigliare, sono dovuto rientrare a Siena e mi sono iscritto all’Università, Scienze politiche”.

Chi è Morena, mamma di Francesco Arca/ Con il figlio alla presentazione del libro ‘Basta che torni’

Francesco Arca e il successo in TV ‘grazie’ a Laura Chiatti

Francesco, però, non si è mai laureato, anzi, è poi subentrata la TV, a partire da Uomini e Donne. Infine la storia nata con l’attrice Laura Chiatti. Proprio questa relazione lo portò ad appassionarsi alla recitazione: “Quando stavo con Laura Chiatti, la seguivo sui set, la guardavo mentre si preparava per interpretare i vari personaggi e ho cominciato a provare un certo brivido. Così mi sono detto: perché non provarci?”.

Così è stata: Francesco Arca ha iniziato a studiare, ma non è stato facile “I primi anni sono stati difficilissimi: venivo da un percorso televisivo (Francesco Arca ha partecipato a vari reality come Uomini e Donne e Pechino Express, ndr). Ma io ho studiato tanto, mi sono sobbarcato tutte le critiche che arrivavano, e sono andato avanti”, ha ammesso. Una perseveranza che lo ha poi premiato. Oggi è anche papà di due bambini, Maria Sole e Brando Maria, nati dalla relazione con Irene Capuano.

Chi è Irene Capuano, compagna di Francesco Arca/ ‘Triplo’ ritorno di fiamma, l’attore: “Ci mollavamo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA