Chi è Francesco Mirabelli in arte Ramsk, concorrente Ciao Darwin 9/ Star del web, perché si chiama così

Tra i concorrenti della quinta puntata di Ciao Darwin 9, che vede la sfida tra Divano e Sport, troviamo anche Francesco Mirabelli. Meglio noto al pubblico social come Ramsk, è nato 2003 (ha quindi 20 anni) e proviene dalla dall’Isola di Capo, Calabria. Oggi vive però in Lombardia, insieme ai suoi colleghi creator. Ramsk è infatti un nome molto popolare per il mondo del web:

La scelta del suo nome d’arte è stata abbastanza casuale. Infatti il creator ha deciso di abbandonare sui social il suo nome di nascita dopo aver visto un video di Favij: conta quasi mezzo milione di follower su Instagram, 2.4 milione di utenti lo seguono su TikTok ed ha circa 170mila iscritti sul suo canale YouTube.

Ramsk, perché Francesco Mirabelli ha scelto questo nome d’arte

Francesco Mirabelli ha deciso di cambiare il suo nome di Ramsk per un motivo ben preciso, come da lui stesso raccontato e riportato da Webboh: “Quando ero piccolo seguivo molto Favij. Prima non c’era TikTok, per esplodere tutti volano fare lo YouTuber. Un giorno ho visto il suo video sulle basi per diventare uno YouTuber: cose tecniche, ma anche l’inventiva sul nome. Lui aveva preso “Favi” per via di un suo compagno di classe e poi ci ha aggiunto la “J” perché gli piaceva. Mentre guardavo il video, accanto a me c’era una cosa della marca Rams. Allora ho detto: Rams non posso usarlo per via del copyright, mi sa che ci metto una k.” Questa sera Francesco Mirabelli avrà modo di dire la sua nel corso della puntata di Ciao Darwin 9.











