Francesco Paolantoni è oggi impegnato in tv a Ballando con le Stelle 2024, ma nel suo percorso di attore e showman, c’è anche e soprattutto il teatro, il suo primo grande amore. Fin da bambino, l’attore napoletano è partito con le idee molto chiare sul da farsi. Aveva un sogno nel cassetto da cullare e coltivare, per trasformarlo in realtà ha dato tutto se stessa e ci è riuscito.

“Quando avevo sei anni mi chiedevano cosa avrei voluto fare da grande e io sapevo già che avrei fatto l’attore. Andavo al cinema con mia sorella più grande, poi a diciannove anni feci una scuola di teatro. Nella mia vita non c’è stato altro, così ho coronato il mio sogno dell’infanzia”, spiega felice e soddisfatto Francesco Paolantoni alla Gazzetta del Mezzogiorno. Eppure non sono mancati momenti bui nel corso della sua carriera, come quando per motivi un po’ incomprensibili è uscito fuori dai radar.

Francesco Paolantoni si gode il ‘magic moment’ e ricorda la prima svolta della sua carriera

Adesso però Francesco Paolantoni è tornato in scena da protagonista. Da anni, ormai, è ospite fisso in Rai tra programmi tv, talent e intrattenimento di vario genere. Da Tale e quale show a Ballando con le stelle, passando per l’Acchiappatalenti. Francesco ama mettersi alla prova e soprattutto regalare al suo pubblico un po’ di leggerezza e la sua simpatia.

Nel suo cuore, parlando di carriera e sviluppo professionale, c’è sopratutto “Indietro tutta”, con Renzo Arbore, la tappa che secondo il comico partenopeo ha dato inizio ad ogni cosa. “Quel programma è stato la prima svolta della mia carriera”, ricorda quasi nostalgico nell’intervista alla Gazzetta. “Ma mi ritengo una persona fortunata perché Arbore aveva inventato tante novità in televisione, e ritrovarmi lì mi ha dato una spinta enorme”, riconosce l’attore.

