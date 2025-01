FRANCESCO PAOLANTONI, “GRAZIE A RENZO ARBORE HO…”

Francesco Paolantoni sarà uno degli ospiti speciali del nuovo appuntamento con “Dalla Strada al Palco”, in programma questa sera su Rai 1 (ore 21.30, fascia prime time): nello show, condotto da Nek e Bianca Guaccero, in cui i riflettori si accendono sugli artisti di strada provenienti da tutto il mondo e i loro talenti, i due ‘passanti’ d’eccezione saranno infatti il 68enne attore e poliedrico cabarettista assieme a Marisa Laurito, esponenti partenopei ed esponenti della comicità alla napoletana. E, in attesa di capire come i due artisti parteciperanno attivamente alla puntata che ci apprestiamo a vedere con la loro solita verve, accendiamo intanto i riflettori su Francesco Paolantoni, la sua carriera e su alcune delle sue interessanti, ultime dichiarazioni.

Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ "Niente figli? Libera scelta: con lui li avrei fatti ma..."

Chi è Francesco Paolantoni? Classe 1956 e nato a Napoli, originario del Vomero, come molti altri suoi coetanei che da giovani volevano sfondare nel mondo della recitazione, si iscrisse prima alla Scuola d’Arte Drammatica del Circolo Artistico del centro partenopeo e dopo la proverbiale gavetta a metà Anni Ottanta era arrivata per lui la svolta con l’esordio sul palco di Zelig a Milano insieme a Stefano Sarcinelli: da lì per Francesco Paolantoni sarà un crescendo dato che cominceranno ad arrivare ruoli di un certo peso in alcune commedie di Vincenzo Salemme e anche Giobbe Covatta ma, per sua stessa ammissione (ne diamo conto sotto), sarà fondamentale per il suo successo quello scopritore di talenti che è Renzo Arbore che lo vuole a “Indietro tutta!”. Nei ricordi dei telespettatori un po’ più giovani, il 68enne viene ricordato come volto di “Mai dire Gol” negli Anni Novanta e, sempre a tema pallonaro, le edizioni di “Quelli che il Calcio” di Fabio Fazio.

Iago Garcia, chi sono i genitori? "Mamma è fiera di me, è bellissima"/ "Mio fratello sembra arabo..."

PAOLANTONI: “IO, DIVERSAMENTE SINGLE: DOPO PAOLA CANNATELLO SONO…”

“Già a sei anni sapevo che avrei fatto l’attore: nella mia vita non c’è mai stato altro” aveva raccontato una volta Francesco Paolantoni durante un’intervista concessa a ‘la Gazzetta del Mezzogiorno’ e in cui ammetteva candidamente di aver realizzato quello che era il suo sogno da bambino. Come accennato sopra, in quell’occasione il comico e cabarettista aveva indicato in Renzo Arbore uno degli incontri più fortunati della sua carriera: “Quel programma è stato la prima svolta (…) Però mi ritengo una persona fortunata perché Arbore aveva inventato tante novità in televisione” aveva aggiunto l’attore napoletano, spiegando che la spinta decisiva verso il successo gli è arrivata dal fare parte del cast di “Indietro tutta!”, programma cult ancora oggi metro di paragone per un certo tipo di varietà scanzonato e irriverente.

Emanuela Orlandi, commissione convoca Marco Accetti/ L'amica di Mirella Gregori: "Conosceva chi le citofonò"

Tornando invece ai giorni nostri, è molto interessante l’intervista rilasciata da Francesco Paolantoni a ‘Nuovo Tv’ e in cui aveva avuto modo di accostare Amadeus e Stefano De Martino, due recordman oltre che passato e presente di “Affari tuoi”: “Con lui (De Martino, NdR), Biagio Izzo, Herbet Ballerina e Giovanni Esposito siamo una famiglia: per me è la settima edizione con Stefano conduttore, ma ho partecipato anche a quelle precedenti con Amadeus” aveva detto a proposito del fortunato comedy show. “Loro sono due conduttori diversissimi. ‘Ama’ è un conduttore più classico, Stefano invece è molto spontaneo. Vuoi perché siamo tutti e due di origine napoletana, vuoi perché lui già conosceva i percorsi artistici di tutti noi colleghi…”. E a proposito di De Martino ha aggiunto: “Le qualità le ha tutte: è bello, spiritoso, empatico, napoletano e giovane”. E se sulla vita sentimentale di De Martino non si sbilancia, sulla propria Paolantoni dice: “Sono diversamente single. Ho convissuto per vent’anni con Paola Cannatello e, dopo esserci lasciati, da altri venti viviamo un rapporto basato sull’indipendenza e sul rispetto reciproco. Figli? Ho sempre pensato che essere padre, con il mio mestiere, sarebbe stato difficile (…) Se non ci sono i presupposti, meglio non fare i figli. Consiglio sempre di pensarci molto bene”.