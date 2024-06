Chi è Francesco Venditti, figlio Antonello Venditti: “Papà mi ha dato tanto…”/ La moglie Cristina Congiunti

Provare a stimare un numero di persone che hanno scelto le canzoni di Antonello Venditti come colonna sonora dei propri amori è un’impresa impossibile; troppi coloro che, impressionati dalla sua poetica, lo seguono in ogni sua tappa professionale. Molto del cantautore avrà ‘rubato suo figlio Francesco Venditti. Lui ha scelto la carriera d’attore e non quella musicale ma tra loro il rapporto, nonostante la separazione dalla madre Simona Izzo, è di costante scambio artistico e affettivo. “Ho un ricordo nitidissimo di mio padre e della sua casa a Trastevere”, ricordava nel salotto di Caterina Balivo alcune settimane fa – “…. La mattina suonava aprendo le finestre e cantava prima di andare allo stadio facendo un piccolo concerto”. Il figlio di Antonello Venditti aggiunse anche che: “… Grazie alle sue canzoni con il tempo ho imparato a conoscerlo; mio padre è riuscito a darmi delle cose anche senza volerlo, sapevo che lui c’era anche quando non c’era”.

Francesco Venditti – figlio di Antonello Venditti – come anticipato non ha seguito le orme del padre dal punto di vista della passione per la musica ma in ogni caso ha comunque scelto di affermarsi in un settore artistico, seppur differente: la recitazione. Il debutto sul grande schermo risale al 1996 con una pellicola di Ricky Tognazzi – attuale marito di sua madre Simona Izzo – ovvero “Vite Strozzate”. Nel tempo la sua carriera ha allargato i confini anche al piccolo schermo: dall’esordio in “Compagni di banco” passando per le diverse collaborazioni tra fiction e serie tv, come “Romanzo Criminale”.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Francesco Venditti? Il figlio di Antonello Venditti – come riporta il portale Quotidiano Nazionale – è attualmente sposato con Cristina Congiunti che però non appartiene al mondo dello spettacolo. Insieme hanno dato alla luce ben due figli, Leonardo (2016) e Mia (2019). Per l’attore si tratta del secondo matrimonio dato che in passato era convolato a nozze con Alexandra La Capria; dal loro rapporto Francesco Venditti – figlio di Antonello Venditti – ha avuto i suoi primi due figli, Alice e Tommaso.











