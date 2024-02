Chi è Francesco Zenga, attore de “La Storia”/ Dagli studi al sogno della recitazione

Francesco Zenga, il successo con “La Storia” al fianco di Jasmine Trinca

Nel panorama attoriale italiano sono numerose le nuove leve pronte a prendersi la scena tra piccolo e grande schermo; proprio in questo periodo, stiamo osservando l’ascesa Francesco Zenga. L’attore classe 2004 ha avuto l’onore e l’onere di condividere il set de “La Storia” con Jasmine Trinca e le sue vicissitudini e il ruolo nella trama stanno appassionando milioni di telespettatori. Ma cosa sappiamo su di lui data la giovane età e la recente notorietà acquisita.

Essendo nuovo ai telespettatori, Francesco Zenga ha chiaramente suscitato la curiosità degli appassionati tanto in riferimento alla sua gavetta professionale quanto in relazione alla vita privata. Dai profili social non si evincono particolari aneddoti da menzionare, se non il suo percorso di studi presso il Liceo Scientifico di Nocera. Tra l’altro, il giovane attore – come racconta Tag24 – ha conseguito il diploma proprio dopo l’impegno sul set per “La Storia”.

Francesco Zenga, curiosità e aneddoti sulla vita privata e sentimentale

Chiaramente, il sogno di recitare ha accompagnato Francesco Zenga fin dalla giovane età: un obiettivo che finalmente – grazie anche al successo de “La Storia” – sembra meritatamente prendere forma. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale del giovane attore, non sono reperibili informazioni chiare e attendibili; la tesi più accreditata è che attualmente non sia accompagnato dal punto di vista amoroso e che sia dunque single.

Sempre il portale Tag24 chiarisce anche una curiosità che riguarda prettamente il cognome di Francesco Zenga. Qualcuno avrà sicuramente pensato ad una parentela diretta con l’ex calciatore Walter Zenga. Il giovane attore non è però figlio dell’allenatore e commentatore sportivo ma pare – spiega il portale – che tra i due vi sia comunque un legame di parentela anche se non definito.

