Abbiamo forse conosciuto meglio Manuel Bortuzzo e la sua storia particolarmente difficile alcuni anni fa, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Ancor prima di presentarsi al pubblico televisivo, il giovane era noto per il suo grande talento da nuotatore; un sogno rovinato da un grave incidente che oggi lo vede costretto su una sedia a rotelle. Un dolore estremo per lui, per la famiglia e soprattutto per il papà Franco Bortuzzo, suo primo tifoso nel percorso agonistico.

Il dolore e la paura al pensiero di non poter più gareggiare nella disciplina che ha appassionato per un’intera vita ha unito ancor di più Manuel Bortuzzo e il papà Franco, come testimoniato dalla gioia all’unisono per la recente conquista del ragazzo. Il nuotatore ha infatti partecipato alle Paralimpiadi di Parigi 2024 agguantando il sogno tanto agognato: la conquista di una medaglia.

La bellezza del rapporto tra Manuel e il papà Franco Bortuzzo è forse tutta nella toccante e quasi contagiosa reazione del genitore per il recente successo del figlio alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Una medaglia di bronzo che testimonia il talento del ragazzo e ben fotografata dalle lacrime di gioia del papà: “E’ una medaglia meritata perchè ha dovuto veramente fare tanti, ma tanti sacrifici. Ha avuto la fortuna di trovare un bravo allenatore, Francesco Bonanni, che lo ha saputo tirare su, portarlo in nazionale e lo ha aiutato a risolvere i problemi”.

Parole quelle di Franco Bortuzzo – papà di Manuel Bortuzzo – a margine della vittoria alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e che, accompagnate dalle lacrime, testimoniano una soddisfazione immensa. “E’ stata una grande emozione seguire la gara di mio figlio perchè ha finalmente realizzato il suo desiderio: quello di poter riuscire a salire sul podio di un grande appuntamento come le Paralimpiadi di Parigi”. Sempre nel racconto a caldo delle emozioni, il papà di Manuel Bortuzzo ha aggiunto: “E’ riuscito a dimostrare che con la forza di volontà si può arrivare dappertutto”.