Chi è Frederick Lundqvist, fidanzato di Chiara Francini/ “Il matrimonio? Magari succede…”

Frederick Lundqvist, la carriera sportiva del fidanzato di Chiara Francini

Chiara Francini ha fatto dell’irriverenza la sua arma più efficace, un modo di recitare personale e unico nel suo genere che l’ha resa tra le personalità più stimate e amate tra piccolo e grande schermo. Verve e semplicità, un connubio che ha sicuramente agevolato l’infatuazione dell’uomo che la accompagna da quasi vent’anni, il fidanzato Frederick Lundqvist.

Ma chi è Frederick Lundqvist, fidanzato di Chiara Francini? La dolce metà dell’attrice ha avuto un’importante carriera come calciatore, destreggiandosi come difensore principalmente nel suo Paese, in Svezia. Pur non essendo riuscito ad arrivare ai grandi club del contesto calcistico, ha comunque ottenuto la convocazione per la nazionale maggiore mettendo a segno ben 5 presenze.

Chiara Francini e il primo incontro con il fidanzato Frederick Lundqvist: “Lavoravamo insieme…”

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Frederick Lundqvist – fidanzato di Chiara Francini – si è dedicato principalmente alla carriera da imprenditore, nello specifico gestendo una società che si occupa principalmente di sicurezza privata e pubblica. L’attrice non ama raccontare aneddoti riferiti alla sua vita privata, ma in un’intervista rilasciata alcuni mesi fa per il Corriere della Sera si è lasciata andare a qualche simpatico aneddoto riferito alla genesi del loro amore.

“In una pausa tra un palcoscenico e l’altro mi misi a lavorare in un’agenzia di comunicazione. Lui era il mio dirimpettaio ma il giorno dopo che ero arrivata chiese al capo di togliermi dal posto dinanzi a lui perché lo distraevo”. Questo il simpatico aneddoto di Chiara Francini sul fidanzato Frederick Lundqvist, che prosegue: “In realtà era lui che mi lanciava gli elastici; quando siamo usciti insieme per la prima volta mi fece trovare una pallina composta da tutti gli elastici con cui aveva attentato alla mia incolumità”. Sul matrimonio, l’attrice ha scherzato così: “Non voglio estranei in casa, però adesso che ci penso… Magari succede. Il vestito, i fiori, i capelli; quasi quasi mi sposo”.











