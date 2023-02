Frederick Lundqvist, chi è il compagno Chiara Francini/ “Con lui mi sento principessa e poi..”

Chiara Francini e la storia d’amore con il fidanzato Frederick Lundqvist: “E’ ironico, riservato e molto attento…”

Frederick Lundqvist è il compagno svedese della famosa attrice, conduttrice e scrittrice italiana, Chiara Francini. Di lei avrà apprezzato la sua allegria e la sua pungente ironia, oltre ad una bellezza ed un fascino innegabile. Protagonista di diversi film, serie tv, fiction e spettacoli a teatro, Chiara Francini è molto considerata sia dal pubblico che dalla critica. E’ nata il 20 dicembre 1979 a Firenze e dopo essersi laureata all’Università degli Studi di Firenze, ha studiato al Teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino, iniziando a muovere i primi passi nel mondo teatrale.

Come dicevamo, per quanto concerne la sua vita privata, sappiamo che è fidanzata con lo svedese Frederick Lundqvist. Un uomo che viene definito dalla stessa attrice “un fidanzato estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo”. “E’ la persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”, ha inoltre dichiarato Chiara in una bella intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair a proposito della sua vita privata.

Frederick Lundqvist, ex calciatore ed oggi imprenditore: ecco chi è il compagno dell’attrice Chiara Francini

Ma chi è esattamente Frederick Lundqvist e cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo innanzitutto che è un ex calciatore svedese, oggi titolare di un’impresa attiva nel settore sicurezza. Il compagno di Chiara è nato il 3 agosto 1976 a Lulea; ome giocatore è arrivato ad indossare persino la maglia della nazionale, conquistando una manciata di presente. Essendo molto riservato, è difficile cogliere altre informazioni della sua vita e della sua storia con la Francini.

Ma ci ha pensato l’attrice, in più di un’occasione, a parlare del suo fidanzato e della loro splendida storia d’amore: “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni” le parole di Chiara nella chiacchierata con Candida Morvillo per la già sopracitata intervista rilasciata al Corriere della Sera.











