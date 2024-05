Enzo Paolo Turchi, gaffe a Domenica In: “Sono mamma perchè cucino”/ Paola Perego lo bacchetta: “Attento!”

La puntata di oggi di Domenica In, nel suo primo blocco, è stata ampiamente dedicata alla festa della mamma e con ospiti diverse donne del mondo dello spettacolo che hanno impreziosito il tutto con teneri racconti. Tra le presenti anche Carmen Russo che ha raccontato con commozione della gioia di coronare la maternità dopo anni di terapie e cure, anche piuttosto invasive.

Il sogno della maternità di Carmen Russo corrisponde al nome di sua figlia Maria: “E’ una bambina fantastica; io non sono una mamma che fa tante smancerie ma a lei devo per forza dire: ‘Grazie di esistere, perchè sei veramente forte!’”. Per lei è poi arrivata anche una grande sorpresa: dopo una simpatica esibizione tra danza e canto, sono arrivati in studio suo marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria.

Paola Perego ‘ammonisce’ Enzo Paolo Turchi a Domenica In: “Questi discorsi di questi tempi…”

Mara Venier ha dunque deciso di far accomodare Enzo Paolo Turchi – marito di Carmen Russo – nel parterre di Domenica In dedicato alle mamme: “Dai, facciamo sedere anche un papà oggi”. Il coreografo, sicuramente in buona fede, si è lasciato andare ad una piccola gaffe: “Alla fine sono mamma anche io, perchè? Cucino, stiro…”. Le parole del ballerino non sono passate inosservate e Paola Perego lo ha immediatamente ammonito: “Stai prendendo una brutta strada con questo discorso, dire: ‘Sono mamma perchè stiro e cucino’, di questi tempi…”.











