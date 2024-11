Celebre con la sua voce, la sua scrittura, ma anche per alcune curiosità che riguardano la sua vita sentimentale che, quando si tratta di personalità note, tanto attira gli appassionati di cronaca rosa. Stiamo parlando di Raf – icona della musica italiana – e di sua moglie Gabriella Labate, anche lei volto noto del mondo dello spettacolo. La loro unione dura ormai da quasi trent’anni, scandita dalla nascita di due splendidi figli, Bianca e Samuele.

Tanto Raf quanto sua moglie Gabriella Labate sono molto attenti a preservare la loro quotidianità dalle ingerenze mediatiche e cronaca di gossip ma, grazie ad alcune interviste più o meno recenti, siamo a conoscenza di alcuni aneddoti relativi alla natura del loro rapporto. Con il cantante, a quanto pare, non c’è stato il fatidico colpo di fulmine: “L’ho incontrato in tv ma inizialmente mi sembrava antipatico; ci siamo rivisti a Napoli in un altro programma e viene lui a dirmi che non l’ho neanche guardato… Poi la terza volta mi ha invitata a cena e io ho accettato pur sapendo che non ci sarei andata”. Eppure, dopo quella cena mancata, alla fine Gabriella Labate – moglie di Raf – ha deciso di rispondere al corteggiamento del cantante e da allora hanno costruito una splendida famiglia, impreziosita dai figli Bianca e Samuele.

Gabriella Labate e il calvario della malattia rara: “Aveva raggiunto il cuore e…”

Gabriella Labate – moglie di Raf – in passato ha destato l’attenzione degli appassionati con una rivelazione molto toccante. In passato ha infatti vissuto il calvario della malattia; una patologia rara che non le ha reso la vita facile. “E’ nato nell’utero e poi è entrato nelle ovaie; attraverso le vene ovariche è salito in tutti i vasi sanguigni raggiungendo anche il cuore”. Oggi lo spettatore della malattia è superato ma la moglie di Raf – Gabriella Labate – parlando nel salotto di Verissimo si considerava ancora incredula considerando il calvario che ha dovuto vivere e i rischi per la sua stessa vita: “Mi sembra ancora incredibile che io sia qui a raccontarlo…”.