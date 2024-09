Chi è Gabriella Labate: ballerina, coreografa e la danza sempre nel cuore

Gabriella Labate è nota al pubblico per essere la moglie del cantante Raffaele Riefoli in arte Raf che ha sposato nel 1996. Il 14 ottobre la showgirl compirà 60 anni. Anche se non più giovanissima, la danza le è rimasta nell’anima e non riesce a smettere di muovere il corpo nemmeno nelle sue attività quotidiane. Oggi è direttrice della scuola di danza Angel’s Gate Studio. Nel corso della sua carriera oltre ad essere stata la prima ballerina del Bagaglino di Pingitore, ha presentato programmi televisivi sulle reti Mediaset quali Biberon con Pippo Franco, Cocco, Scherzi a parte e Stasera mi butto. Nel 1994 Carlo Vanzina le ha riservato una parte nel cast di SPQR 2000 e 1/2 anni fa.

Raf e Gabriella Labate: come si sono conosciuti? Per Raf non è stato semplice…

Gabriella Labate ha conosciuto Raf nel 1987 a Saint Vincent, durante le prove di uno spettacolo. Lui l’ha notata subito ed è rimasto folgorato dalla sua bellezza, lei al contrario non è apparsa per nulla interessata. Raf ha iniziato a provare la sua canzone, davanti a una platea vuota. Lei si è messa a sedere e ha cominciato a fissarlo. Da quel momento il cantante non ha capito più nulla. Gabriella si è fatta un’idea sbagliata di lui, lo considerava un po’ montato, in realtà era soltanto imbranato. Raf a fine serata l’ha invitata a cena, ma per motivi di lavoro la ballerina non si è presentata. Allora il cantante le ha lasciato il suo numero di telefono e il giorno dopo sono usciti insieme e da quel giorno non si sono più lasciati. Dalla loro unione sono nati due figli: Bianca e Samuele.

La malattia e quel segnale speciale che l’ha salvata

Se oggi Gabriella è ancora tra noi è grazie a una farfalla bianca. La showgirl ha dichiarato di amare le farfalle bianche perché rappresentano dei segni dall’aldilà da parte di persone che in vita ci hanno amato. Da tempo non si sentiva bene ma era indecisa se andare dal medico o meno. Un giorno mentre stava facendo la spesa, ha visto una farfalla bianca posarsi sul suo piede e ha deciso di sottoporsi ad accertamenti medici.

Il suo ricovero è stato immediato. Ha subito un’importante operazione chirurgica dove le è stata asportata una massa che dall’utero era arrivata al cuore. Dopo mesi di ospedale è riuscita a superare i momenti critici. Oggi sta bene e si presenta al pubblico con un nuovo libro, dal titolo Nudi. Una storia coinvolgente e a tratti autobiografica. Sul suo profilo Instagram è possibile scaricare gratuitamente il suo primo libro dal titolo La gonna bruciata.

Chi sarà mai “la più bella del mondo”? Gabriella Labate a Venezia con Raf

Nei mesi scorsi Gabriella è andata a Venezia per accompagnare suo marito, il quale gli è stato conferito il premio alla carriera nel corso dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il cantante ha dedicato il riconoscimento alla moglie, ai figli e a Giancarlo Bigazzi. La canzone Sei la più bella del mondo Raf l’ha scritta pensando alla moglie che per amore per la famiglia ha scelto di lasciare la carriera nel momento del massimo successo. Gabriella però non si pente di questa scelta perché si è goduta la crescita dei figli e l’amore di suo marito.