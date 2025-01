Gabriella Labate, chi è e carriera della showgirl: il boom al Bagaglino

Una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione, esplosa soprattutto negli anni ’90, che l’ha vista ballerina, valletta, showgirl e successivamente anche coreografa. Gabriella Labate, la moglie di Raf, è nata a Roma nel 1964 e si è appassionata sin da giovane di danza, al punto da essere ingaggiata come ballerina per il Bagaglino in numerose trasmissioni televisive tra gli anni ’90 e 2000; sempre in quel periodo, inoltre, ha anche posato come modella ed è diventata valletta di celebri format come Il TG delle vacanze, Biberon e Stasera mi butto.

Nel corso della sua carriera ha anche rivestito il ruolo di coreografa e non sono mancate alcune esperienze da attrice; ha infatti collaborato con numerosi registi come Carlo Vanzina, che la diresse in S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa nel 1994 e ne Il ritorno del Monnezza nel 2005. Nel 2008, inoltre, è entrata nel cast del film televisivo Vita da paparazzo diretto da Pier Francesco Pingitore.

Gabriella Labate e la malattia: “Avevo una massa grande all’utero e sull’ovaio destro“

Gabriella Labate nel corso della sua vita ha anche dovuto affrontare una malattia, una patologia rara scoperta in maniera inaspettata e così raccontata a Verissimo in un’intervista nel 2022: “L’ho vissuta in maniera privata. L’ho scoperto in modo inaspettato”. Immediato il ricovero d’urgenza in ospedale a causa di una trombosi nella vena cava, quella diretta verso il cuore; dopo essersi sottoposta ad alcuni esami, si scoprì infatti che “avevo anche questa massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro”.

La coreografa ha spiegato che, in seguito ad una risonanza, le fu rilevata questa patologia rara che avrebbe potuto comportare rischi significativi per la propria salute, e dovette sottoporsi all’asportazione dell’utero e delle ovaie, cui fece seguito un’operazione cardiovascolare. Ora il peggio è passato e, come confermato nel corso di quell’intervista, “Oggi sto bene, ho fatto da poco tutti i controlli”.