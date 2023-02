Chi è Gabriella Perino, moglie di Gerry Scotti/ L’aneddoto sulla scuola dei figli

Gabriella Perino, l’architetto che ha fatto breccia nel cuore di Gerry Scotti

Nella prossima puntata di Verissimo, Gerry Scotti avrà l’onore di raccontare ai telespettatori e a Silvia Toffanin i suoi splendidi 40 anni di carriera televisiva e non mancheranno di certo menzioni alla donna che lo accompagna dal 2011, Gabriella Perino. La donna è nata nel ’65 ed è dunque quasi 10 anni più piccola rispetto al presentatore dal quale si differenzia anche per l’attività professionale.

Gabriella Perino è infatti lontana dal mondo della TV, a differenza del compagno Gerry Scotti. Secondo le poche informazioni reperibili sul suo conto, la donna è uno stimato architetto dell’area milanese ed ha particolare cura e rispetto della propria privacy. Patrizia Perino è poco attiva anche sui social; l’unico profilo aggiornato con cadenza regolare pare essere quello sulla nota piattaforma Indeed, dalla quale si evince anche il suo possibile guadagno mensile, frutto della sua attività di architetto.

Gabriella Perino e Gerry Scotti, l’aneddoto sui figli compagni di scuola prima del loro incontro

Per quanto riguarda la vita privata di Gabriella Perino, attuale compagna di Gerry Scotti, sono altrettanto scarse le informazioni vista la sua massima attenzione e cura nel tener lontana la sua sfera privata dalla voce dei gossip, a dispetto dalla notorietà del presentatore. Pare però che, come tra l’altro accaduto proprio a Gerry Scotti, il suo ultimo matrimonio non sia finito del migliore dei modi. Dalla sua storia precedente la donna ha avuto due figli, e un aneddoto particolare sulla figlia è legato proprio all’attuale compagno.

La figlia di Gabriella Perino è quasi considerata il simbolo di un amore destinato a nascere, ovvero quello con Gerry Scotti. Quest’ultimo infatti, dal suo precedente matrimonio con Patrizia Grosso ha avuto un figlio di nome Edoardo, nel 1992. Pare che il ragazzo sia coetaneo proprio della figlia di Gabriella Perrino e che i due abbiano frequentato ai tempi dell’infanzia la stessa scuola e, per di più, nella stessa classe. Nessuno dei due avrebbe potuto mai immaginare che 20 anni i due si sarebbero legati in un rapporto d’amore così importante.

