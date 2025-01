Tutto su Gaetano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Due pretendenti per Barbara De Santi che, oltre a Francesco, sta conoscendo anche Gaetano, giunto in trasmissione nelle scorse settimane esclusivamente per conoscere la dama storica del trono over di Uomini e Donne. Originario della Sicilia, Gaetano si è trasferito a Mantova dove è titolare di tre bar. colpita dal fascino di Gaetano, Barbara ha deciso di conoscerlo anche perché vive nella sua città d’origine. Tra i due, però, non è andato nel migliore dei modi come afferma la dama nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 gennaio 2025.

La dama ammette che tutto si è spento in poco tempo. “E’ andato tutto morendo naturalmente”, spiega la dama al centro dello studio durante un confronto con Gaetano e Francesco, altro cavaliere con cui stava uscendo.

Le parole di Gaetano su Barbara De Santi

Nonostante la fine della frequentazione, Gaetano spende belle parole per Barbara De Santi spiegando come si sia trovato di fronte una persona bellissima e diversa da come viene solitamente descritta da chi basa la propria opinione da ciò che traspare dalle puntate.

“Ho conosciuto la parte bella di Barbara. La chiamo la mia Julia Roberts. Quando usciamo assieme è una persona fantastica. Non sono stato bravo a portarla dalla mia parte, a farla sciogliere un attimo. Ho bisogno del contatto umano, dello sguardo. Sembra ruvida ma non lo è”, le parole di Gaetano con cui, però, la De Santi non intende portare avanti la frequentazione. “Ritengo che Gaetano sia una brava persona ma è inutile continuare“, ammette la dama. Gaetano, arrivato in trasmissione esclusivamente per Barbara, riceve la proposta di Liviana che ammette l’interesse e gli chiede di conoscerlo. Il cavaliere accetta non avendo più possibilità di conoscere Barbara.

