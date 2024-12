Gemma Galgani, nuova delusione a Uomini e Donne: il ritorno di Fabio

Gemma Galgani ancora protagonista di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2024, la dama di Torino torna al centro dello studio visibilmente adirata per quanto accaduto con Fabio Cannone. Gemma, dopo averlo frequentato per settimane, aveva parlato di sentimenti non nascondendo il desiderio di poter avere un maggiore contatto fisico che, però, non è mai arrivato se non davanti alle telecamere come ha spiegato la stessa Gemma. La Galgani, negli scorsi giorni, non ha nascosto di avere dubbi su Fabio e tali dubbi sono diventati giganti quando ha ricevuto una serie di messaggi sui social che le hanno messo davanti una situazione che non immaginava.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 dicembre 2024/ Mary abbandona il programma, Sabrina tra due fuochi

Gemma, infatti, ha scoperto che Fabio potrebbe avere una donna in Spagna dove Fabio vive e dove torna ogni volta che si concludono le registrazioni di Uomini e Donne. Il cavaliere, tuttavia, ha preferito lasciare la trasmissione e non fornire spiegazioni ma oggi arriva un nuovo colpo di scena.

Gemma Galgani e il ritorno di Fabio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2024, Gemma Galgani torna in studio dopo la delusione subita da Fabio. In studio, la dama di Torino si accomoda nuovamente al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con Fabio con cui si riaccende lo scontro.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha crollo emotivo: nessun ritorno di fiamma con Fabio/ Tina Cipollari l'attacca

Fabio, in studio, fornisce alcune spiegazioni sulla segnalazione ricevuta da Gemma e sembra pronto a continuare la frequentazione con la dama di Torino che, tuttavia, appare molto sfiduciata nei confronti del cavaliere di cui, oggi, non si fida affatto. Gemma, infatti, resta ferma sulla propria posizione e non appare affatto intenzionata a portare avanti una frequentazione che le ha già regalato una grande delusione.