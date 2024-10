Attore, comico, speaker; chi più ne ha, più ne metta. Germano Davide Lanzoni, classe 1966, è conosciuto con il suo alter ego ne ‘Il Milanese Imbruttito’ ma nella sua carriera vanta diverse tappe degne di nota che lo hanno reso tra gli interpreti più apprezzati dell’irriverenza. Parte dal teatro, dalle stand up comedy, arrivando piano piano a farsi largo prima nei teatri milanesi e poi in giro per l’Italia con spettacoli sempre più apprezzati dal pubblico.

Come anticipato, diversi sono i volti di Germano Lanzoni dal punto di vista professionale; un personale motivo d’orgoglio riguarda il ruolo che ricopre dal 2002 in qualità di voce ufficiale dell’A.C Milan. Un doppio vanto dato che anche la sua fede calcistica è rossonera: “Mi emoziono ogni volta che leggo le formazioni” – raccontava al Corriere della Sera – “Finisce sempre che mi tremano le mani. E pensare che non sono mai stato un grande appassionato di calcio, amavo il basket”. Tutto parte dalla collaborazione per l’emittente RDS, ai tempi partner del Milan: “Noi conduttori avevamo il compito di intrattenere i tifosi con un po’ di musica prima della partita. Fino a quel giorno l’aveva fatto Francesco Pasquali che una domenica, con lo stadio già pieno, ha deciso di passarmi il microfono”.

Germano Lanzoni e la compagna Lara Bogni: “Il matrimonio? Le mie figlie lo vorrebbero, però…”

Germano Lanzoni è chiaramente molto riservato a proposito della sua vita sentimentale e privata ma alcune curiosità sono comunque reperibili. La sua compagna è Lara Bogni, nota ballerina oltre che stimata coreografa; un rapporto che dura da oltre vent’anni e impreziosito dalla nascita di ben due figlie: Rachele e Sophie. Come racconta libero, le piccole di casa Lanzoni sono nate entrambe nel 2006 essendo gemelle e ormai sono prossime a raggiungere entrambe la maggiore età.

Data la longevità del rapporto, già in passato Germano Lanzoni è stato incalzato sulla possibilità di convolare a nozze con la compagna Lara Bogni. Era il 2022 quando al Corriere della Sera spiegava: “Le mie figlie vorrebbero che ci sposassimo dopo vent’anni, più che altro per la festa… Io ho spiegato che 20, 30 K preferisco spenderli per comprarmi un box”. Da allora sono passati circa due anni e non sappiamo se nel frattempo le figlie Rachele e Sophie siano riuscite a convincere il papà, più che la mamma, a compiere il grande passo del matrimonio.

Germano Lanzoni, come nasce ‘Il Milanese Imbruttito’: “Il mio alter ego Giargiana…”

Ma come nasce l’idea de ‘Il Milanese Imbruttito’? A raccontarlo è Germano Lanzoni che – sempre in un’intervista del passato per il Corriere della Sera – ha svelato una particolare curiosità. “L’idea è dei tre founders della leggendaria pagina Facebook. Se siamo tutti milanesi? Per niente, Marco De Crescenzio è di Taranto, Tommaso Pozza è di Padova e Federico Marchisio di Varese”. L’attore ha poi aggiunto: “Il mio alter ego Giargiana? Sono tutti coloro che abitano appena fuori dalla circonvalla. E che, rispetto all’imbruttito, non pensano solo ed esclusivamente alle due ‘F’, dove la seconda sta per fatturato”.