Mollo tutto e apro un chiringuito, diretto da Il terzo Segreto di Satira

Mercoledì 7 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:20, la commedia italiana del 2021 dal titolo Mollo tutto e apro un chiringuito.

Il film è diretto dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, composto dai film maker Pietro Belfiore, Andrea Fadenti, Davide Rossi, Davide Bonacina e Andrea Mazzarella.

Il protagonista del film Mollo tutto e apro un chiringuito è invece interpretato dall’attore e Youtuber Germano Lanzoni, che collabora dal 2010 con Il Terzo Segreto di Satira, prendendo parte a diversi videoclip pubblicati su YouTube e sui vari social, oltre che interprete nel 2018 del loro lungometraggio dal titolo Si muore tutti democristiani.

Nel cast del film Mollo tutto e apro un chiringuito anche alcuni volti noti della comicità italiana, in particolare: Brenda Lodigiani, Claudio Bisio, Paolo Calabresi, Michele e Stefano Manca (Pino e gli anticorpi) e Benito Urgu.

La trama del film Mollo tutto e apro un chiringuito: da un fallimento un’idea. Geniale?

Mollo tutto e apro un Chiringuito racconta le vicende del Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), un importante dirigente del capoluogo lombardo, che lavora da tempo in una grande multinazionale, con ritmi frenetici e una vita dedicata al denaro e alle belle donne.

Un giorno tutto cambia quando l’imprenditore Brusini (Paolo Calabresi), responsabile di una grande fetta del settore del business, manda all’aria la possibilità di Imbruttito di concludere un importante affare.

Per la prima volta nella sua vita, il protagonista deve fare i conti con un fallimento particolarmente cocente e questo incredibile smacco lo porta a cadere in una profonda depressione.

A ridare un senso alla vita di Imbruttito ci pensa un suo vecchio e grande amico, Brera

(Alessandro Betti), che gli propone di iniziare un business completamente rivoluzionario: acquistare un chiringuito nella splendida Sardegna e avviare una nuova attività lontano dalla frenetica Milano.

Nonostante la sua famiglia, composta dalla moglie Laura (Laura Locatelli) e dal loro figlio Nano (Leonardo Uslengo), non sia affatto d’accordo, il protagonista accetta immediatamente l’offerta dell’amico e parte alla volta della Sardegna seguito dal suo fedele stagista Giargiana (Valerio Airò).

Giunti sul posto, i due si rendono conto che, nonostante la location sia spettacolare, in realtà si trova in un punto un po’ morto e poco frequentato.

Le uniche persone che vivono nei pressi del chiringuito sono gli abitanti di un piccolo paese di pastori, Garroneddu, che si dimostrano particolarmente ostili nei confronti dell’uomo e della sua idea.

Riuscirà il Signor Imbruttito a superare tutte queste difficoltà e ad avviare un business completamente nuovo in quest’area sperduta?