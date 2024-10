Chi è Gianmarco Meo, corteggiatore di Uomini e Donne che ha fatto colpo su Francesca Sorrentino

Gianmarco Meo è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne che più hanno fatto breccia nel cuore di Francesca Sorrentino. Il ragazzo ha 23 anni, è del segno dell’Ariete ed è di Roma. Qui lavora come venditore di auto e ha avviato un’attività con la famiglia. Ha deciso di corteggiare Francesca perché ha trovato in lei una donna “di altri tempi” oltre che molto sensibile e profonda.

Se Gianmarco è stato dunque colpito da questi aspetti del carattere di Francesca, a sua volta la tronista di Uomini e Donne ritrova in lui un ragazzo che le regala tanta leggerezza ma non banale. Lo ribadirà anche nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 29 ottobre 2024, dicendogli: “È proprio questo tipo di approccio, nello stare bene, divertirmi, che durante la settimana mi fa pensare che sì, mi va di rivederlo e di stare bene di nuovo con lui”. Procede dunque a gonfie vele il percorso di Gianmarco Meo con Francesca Sorrentino, che possa portare alla scelta nello studio di Uomini e Donne e alla nascita di una nuova coppia?