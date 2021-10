Chi è gIANMARIA, X Factor 2021 squadra Emma/ Il vicentino amico di Madame

Chi è gIANMARIA concorrenti di X Factor 2021

gIANMARIA è uno dei concorrenti di X Factor 2021, nella squadra di Emma. Gianmaria Volpato, vicentino classe 2002, ha partecipato come attore al videoclip di “Voce”, il brano sanremese di Madame, che ha commentato con un affettuoso “fiore mio”, il post dedicato al giovane artista sul profilo Instagram di X Factor. La sua carriera musicale è iniziata nel 2019 con lo pseudonimo di GiammXOXO, che cambia in gIANMARIA nel 2020. Ha pubblicato già tre singoli “Tutto o niente 2“, “Ascolta” e “Mamma scusa”, quest’ultimo prodotto da Bias, giovane musicista che ha collaborato anche con Sangiovanni e Madame. “Ho iniziato a fare musica a 13 anni, scrivevo già prima qualcosina, mi è sempre piaciuto scrivere. I miei genitori mi hanno dato una grandissima spinta a fare musica, dicendomi di studiare… non credono molto in me”, ha ammesso il ragazzo nel suo vlog di Sky.

Il percorso di gIANMARIA a X Factor 2021

gIANMARIA si è presentato alla audizioni di X Factor 2021 con il suo inedito “I suicidi”, un brano coraggioso che ha colpito tutti i giudici. “È un testo molto bello. È una denuncia, ma non ha aspetti morbosi o pietistici. Mi sei arrivato molto”, ha detto Manuel Agnelli. “Sei riuscito a farmi venire la pelle d’oca, non solo con il tuo cantato ma anche con il tuo atteggiamento, Sei riuscito a trasportarci fuori da questa audizione”, ha commentato Hell Raton. Con quattro sì, gIANMARIA si presentato ai Bootcamp con “Mamma scusa” che ha convinto Emma Marrone. Infine agli Home Visit, il giovane vicentino ha proposto una versione intensa e rabbiosa di “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano. Emma, supportata dai fratelli D’Innocenzo, ha deciso di portarlo ai Live nella sua squadra. Accanto a lui, in squadra, ci sono Vale Lp e la band Le Endrigo.

