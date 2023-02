Chi è Gina, la mamma morta di Patrizia Rossetti/ “Se l’avessi avuta vicina…”

Patrizia Rossetti e il ricordo della madre Gina al GF Vip

Patrizia Rossetti è reduce da un’esperienza decisamente significativa al Grande Fratello Vip, occasione colta in maniera efficace per farsi conoscere al meglio dai telespettatori. Spesso accostata unicamente al ruolo di televenditrice, la donna ha mostrato lati del carattere inesplorati per il pubblico televisivo, impreziosendo la sua partecipazione con racconti e curiosità inedite riferite alla propria vita personale. In particolare, Patrizia Rossetti non è riuscita a non condividere l’estrema mancanza di sua madre Gina, scomparsa lo scorso 2010.

Gina, la mamma di Patrizia Rossetti, non è chiaramente nota per la sua attività professionale non avendo un passato nell’ambito televisivo; grazie all’ex concorrente del Grande Fratello Vip i telespettatori hanno però in un certo senso avuto modo di conoscerla. “Era una donna bellissima, giovanissima: portava la mia taglia e ci scambiavamo i vestiti. Era anche molto rigida, litigavamo spesso: tutti i giorni al telefono. Da quando è andata via penso che mancano quelle litigate, tantissimo“. Queste le parole di Patrizia Rossetti dedicate alla madre Gina – rilasciate in un’intervista a Verissimo – a conferma di un rapporto speciale tra madre e figlia.

Patrizia Rossetti, il vuoto incolmabile dopo la morte della madre Gina

La profondità del rapporto tra Patrizia Rossetti e sua madre Gina è confermata da ulteriori racconti della televenditrice che a più riprese ha sottolineato quanto non averla al suo fianco abbia inciso in diverse scelte importanti. “Se l’avessi avuta vicina quando ho deciso di sposarmi, anche se non le avrei dato subito ascolto forse avrei fatto delle scelte diverse”. Il riferimento è dunque al matrimonio poco felice con Rudy Londoni, sottolineando quanto gli occhi della madre sarebbero stati certamente più attenti dei suoi nel metterla in guardia.

Sempre nel corso di un’intervista a Verissimo, Patrizia Rossetti trattenne a stento la tristezza nel ripercorrere i momenti di quel triste lutto. “Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte. Sono andata via al mattino, mi diede il cambio il mio papà: mi chiese, ma che giorno è oggi? Io le dissi che era sabato e dopo due ore non c’era più…“. Dalle parole di Patrizia Rossetti traspare tutto il dolore di un vuoto incolmabile come quello causato dalla scomparsa di sua madre Gina, certamente sempre al suo fianco seppur in modo diverso.











