Chi è Giovanni, com’è morto il fratello di Rosanna Fratello/ “A lui devo tutto, lo penso tutte le notti…”

Rosanna Fratello è stata la prima ospite di questo pomeriggio in compagnia de La Volta Buona di Caterina Balivo e il suo racconto, tra carriera e vita privata, ha raggiunto toni molto toccanti quando a cuore aperto ha dedicato parole d’amore per suo fratello Giovanni: primo artefice del suo grande successo agli albori e tristemente venuto a mancare – come riporta Libero – per via di un tragico ed estremo gesto dovuto alle sofferenze dovute alla grave malattia.

Chi è Giovanni, fratello di Rosanna Fratello? Come anticipato, è grazie alla cantante che conosciamo qualcosa in più sull’uomo che a quanto pare è stato colui che per primo l’ha spronata a seguire il sogno della musica. “Devo tutto a mio fratello Giovanni, non c’è più ma gli devo tantissimo: era lui che mi portava in queste balere ed io ero felicissima perchè per me cantare era tutto”.

Rosanna Fratello, la carriera nella musica ‘nel segno’ di suo fratello Giovanni

Proseguendo nel toccante racconto di suo fratello Giovanni, Rosanna Fratello ha spiegato come il clamoroso successo degli albori sia tutto da ascrivere al suo supporto costante. “Devo dire che ho avuto un inizio strepitoso, cantavo praticamente in tutte le balere della Lombardia e del Veneto. Sempre con mio fratello, ho un ricordo straordinario di lui”. La cantante ha voluto glissare sui momenti della malattia: “Voglio ricordarlo in maniera naturale…”, segno di come quel dolore sia ancora vivido nel suo cuore. Con voce rotta dall’emozione, la cantante ha poi aggiunto: “Lo penso sempre, tutte le sere, tutte le notti, è andata così purtroppo…”.

Come riporta Libero, Giovanni – fratello di Rosanna Fratello – era affetto da una grave malattia e la troppa sofferenza lo portò a maturare la tragica decisione di optare per il suicidio. In un’intervista a Verissimo, la cantante aveva raccontato: “Non ce la faceva più, è arrivato a un estremo grave; mi ricordo che due secondi prima eravamo entrate in camera io e mia madre per stare con lui, dopo due secondi siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco e mio fratello non c’era più…”.











