Rosanna Fratello, chi è e carriera/ Dal Festival di Sanremo al debutto al cinema, sino al Grande Fratello

Rosanna Fratello, chi è e carriera: da Sanremo al debutto al cinema

Rosanna Fratello è una delle protagoniste della nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo, in onda oggi pomeriggio su Rai1. La cantante, uno dei grandi nomi della musica italiana, ha iniziato la sua carriera da adolescente nel 1967 con la casa discografica Arlecchino, per poi passare alla Ariston nel 1968 e debuttare al Festival di Sanremo nel 1969 con il brano Il treno, in sostituzione di Anna Identici. Negli anni successivi arrivano nuove partecipazioni alla kermesse: nel 1970 con Ciao anni verdi e nel 1971 con Amsterdam.

In quegli stessi anni si avvicina al cinema e recita nel film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo: l’interpretazione del personaggio di Rosa Sacco le è valso un prestigioso riconoscimento, un Nastro d’Argento alla miglior attrice esordiente nel 1972, oltre ad un indiscusso successo di pubblico. Sono anni di grande fermento anche sul fronte musicale, ed è nel 1971 che Rosanna Fratello, partecipando a Canzonissima, presenta al pubblico una delle più celebri hit della sua carriera, Sono una donna non sono una santa.

Rosanna Fratello, le collaborazioni con Cristiano Malgioglio e il Grande Fratello

Rosanna Fratello in carriera ha spesso collaborato anche con Cristiano Malgioglio, che ha scritto per lei Schiaffo nel 1981, oltre alla collaborazione nel 1990 per il suo nuovo album Rosanna ieri, Rosanna domani e nel 2011 per l’album Tre rose rosse. La cantante ha avuto un rapporto stretto anche con il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato per ben 7 volte: l’ultima partecipazione risale al 1994 con Una vecchia canzone italiana con il gruppo Squadra Italia.

Sul fronte televisivo, invece, Rosanna Fratello ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello con Alfonso Signorini. Un’occasione per tornare alla ribalta sul palcoscenico televisivo, dove non sono mancati i botta e risposta a distanza con la “rivale” in musica Ornella Vanoni, e per presentare una nuova versione della sua storica hit Se t’amo t’amo.

