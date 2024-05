Pino Cappellano e Guendalina, chi sono il marito e la figlia di Rosanna Fratello/ “Da tanti anni insieme…”

Pino Cappellano, chi è il marito di Rosanna Fratello: “Da tanti anni insieme“

Rosanna Fratello si racconterà oggi pomeriggio a La volta buona, su Rai1, nel salotto di Caterina Balivo. La sua è una carriera musicale ricca di grandi successi, condivisi soprattutto con le persone a lei più care e con coloro che rappresentano a tutti gli effetti la sua famiglia: il marito e la figlia. Pino Cappellano è il marito di Rosanna Fratello, al suo fianco ormai da tantissimi anni: la coppia, infatti, si è sposata nel 1975 e da quel momento non si è mai più lasciata, con la cantante che ha deciso di dedicarsi all’amore per il suo uomo e alla creazione di una famiglia.

Nato nel 1950 e originario della Sicilia, Pino Cappellano ha per anni gestito una rinomata pasticceria a Como dopo essersi trasferito al Nord, per poi chiudere definitivamente l’attività nel 2014: anche la Fratello decise di trasferirsi in Lombardia per supportare il marito nella sua attività. “Da tanti anni insieme, per me c’è solo lui”, ha rivelato la cantante in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel febbraio 2021. “Non ho rinunciato alla carriera per la famiglia, magari ho affiancato ma non me ne pento“.

Rosanna Fratello e la figlia Guendalina: la gioia di essere nonna

Dall’amore per suo marito Pino Cappellano, Rosanna Fratello ha avuto una figlia di nome Guendalina, nata nel 1977, due anni dopo la celebrazione del loro matrimonio. A differenza dei genitori, mamma celebre cantante e papà rinomato pasticcere, la ragazza è piuttosto riservata ed ha intrapreso una strada professionale differente. “Lei ha studiato Giurisprudenza, poi però è diventata mamma e ha deciso di abbandonare per un po’ e dedicarsi alla famiglia, ha fatto un po’ la mia stessa scelta“, aveva raccontato la cantante ai microfoni di Serena Bortone.

Guendalina Cappellano è infatti diventata mamma di due splendidi figli, Alessandro e Giovanni, regalando ai suoi genitori la gioia di diventare nonni-bis. Parlando della figlia Guendalina e della loro straordinaria famiglia, Rosanna Fratello ha dichiarato: “Ci amiamo”.











