Chi è Giovanni, presunto fidanzato di Monia La Ferrera/ Lei: “È solo un amico”, ma Varrese sospetta…

Chi è Giovanni, l’uomo che ha avuto una storia con Monia La Ferrera prima del Grande Fratello 2023

Monia La Ferrera ha un fidanzato fuori dalla Casa del Grande Fratello? Chi è Giovanni? Da settimane, nella Casa di Cinecittà, va avanti un tira e molla tra Monia e Massimiliano Varrese. I due in passato hanno avuto una storia d’amore, poi conclusa per volontà dell’attore che ha però ritrovato Monia al GF e lì, con una maturità e una situazione personale differente, si è riavvicinato a lei fino a scoprire di provare ancora dei sentimenti. Altalenante è parsa invece Monia. Dopo essersi riavvicinata a Varrese, ha fatto un passo indietro, dicendosi prima incerta, poi decisa a non fare ulteriori passi in avanti con lui.

Un comportamento che ha fatto insospettire Massimiliano, oggi convinto che nella vita di Monia ci sia in realtà un altro uomo. Un sospetto che è per lui diventato quasi convinzione quando La Ferrera ha parlato di Giovanni, un uomo con il quale avrebbe un rapporto speciale fuori. Ma è davvero il suo fidanzato?

Monia La Ferrera è fidanzata fuori con Giovanni? Massimiliano Varrese sospetta

Dire chi è Giovanni e cosa sia accaduto con Monia La Ferrera è ad oggi impossibile. Tutto ciò che sappiamo di lui è ciò che la stessa Monia ha dichiarato in diretta al Grande Fratello: “Sono una persona libera. – ha specificato – Massimiliano sa benissimo che frequentavo una persona prima di entrare qui. Giovanni è una persona che conosco da anni, a cui voglio bene. E a cui continuerò a voler bene. È una persona che fa parte della mia vita, che ha fatto parte della mia vita. È un grande amico, un grande compagno, un grande confidente. Abbiamo avuto una relazione che è durata un paio di mesi. Non ci siamo lasciati perché non siamo mai stati insieme realmente. Ci sentivamo prima di entrare.”

Monia ha dunque specificato che, pur avendo avuto una frequentazione con quest’uomo, oggi è solo un amico e nulla di più. Eppure Varrese non è apparso convinto, e ancora oggi sospetta che non sia vero del tutto, motivo per il quale ha deciso di staccarsi un po’ dalla ex.











