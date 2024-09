Chi è Giovannino, il simpatico personaggio di Tu si que vales

C’è un grande e atteso ritorno in Tu si que vales 2024 ed è quello di Giovannino. Con il suo mantello rosso e le sue gag esilaranti, questo buffo personaggio è diventato uno dei più amati e riconoscibili del talent show di Canale 5, che riparte questa sera, 21 settembre, su Canale 5. Ma chi si nasconde dietro questa maschera? Cosa sappiamo di Giovannino?

Sotto il simpatico travestimento troviamo Giovanni Iovino, un giovane attore e cabarettista napoletano, che sui social ama definirsi un ‘intrattenitore’. E d’altronde non ci sono dubbi che lo sia: la sua verve comica e la sua capacità di improvvisare lo hanno reso un punto di riferimento per il programma, rendendolo ormai un volto fisso a cui Maria De Filippi proprio non riesce a rinunciare. Merito, soprattutto, della complicità che si è creata sul palco con Sabrina Ferilli, con la quale si susseguono battibecchi e siparietti esilaranti, che torneranno anche nella nuova edizione.

Giovannino, tra vita privata e successo sui social

Ma cosa sappiamo della vita privata di Giovannino? Non molto, in realtà, perché sui social, dove Giovanni Iovino è diventato una vera e propria star, posta soltanto video divertenti o che riguardano la sua carriera. Sappiamo, tuttavia, che Giovanni aveva un fratello, Andrea, che è morto proprio lo scorso anno.

Il personaggio di Giovannino di Tu si que vales è nato, in realtà, quasi per caso, ma è presto diventato un fenomeno del web. I suoi video, condivisi sui social media, hanno totalizzato milioni di visualizzazioni, trasformandolo in un vero e proprio meme. Non resta che scoprire cosa ha in serbo per il pubblico in questa nuova edizione di Tu sì que vales.

