Tu sì que vales 2024, anticipazioni prima puntata 21 settembre: chi sono giuria e conduttori

L’attesa è finita: riparte questa sera, 21 settembre 2024, la nuova edizione di Tu sì que vales, pronta a presentare a pubblico e giuria talenti provenienti da tutto il mondo. Alla conduzione torna, dunque confermatissimo, il trio dello scorso anno, composto da Giulia Stabile, ballerina professionista di “Amici” e vincitrice della 20a edizione; l’ex rugbista Martín Castrogiovanni e lo sportivo di arti marziali e attore Alessio Sakara.

Saranno loro tre ad introdurre sul palco, di volta in volta, i concorrenti che si esibiranno di fronte alla giuria, che rimane la stessa dello scorso anno. In poltrona troviamo, infatti, i confermatissimi Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, ma anche la più recente Luciana Littizzetto, arrivata nel team lo scorso anno dopo l’addio di Teo Mammucari.

Ma ovviamente il cast di Tu sì que vales 2024 non si chiude qui, perché un’altra presenza confermatissima è quella di Sabrina Ferilli: l’attrice torna a sedere alla poltrona della giuria popolare. Ma rimarrà tranquilla per poco, perché fa il suo ritorno in studio anche il suo acerrimo nemico: Giovannino! Il pubblico potrà, dunque, nuovamente assistere ai loro simpatici siparietti, che coinvolgeranno spesso anche l’intera giuria.

E a proposito di giuria, sarà loro compito decidere, a partire dalla puntata in onda questa sera, quali concorrenti andranno avanti nella gara verso il premio finale di 100 mila euro, e quali no. Ricordiamo che si esibiranno cantanti, musicisti, attori e atleti di vario genere, che per superare lo step dovranno ottenere almeno tre sì, e dunque tre ‘vale’, dai giudici.

Come vedere Tu sì que vales 2024 in diretta streaming

Ovviamente anche quest’anno, oltre alla gara principale di Tu sì que vales 2024, ci sarà quella parallela della Scuderia Scotti. Gerry Scotti dovrà, infatti, selezionare una serie di ‘talenti’, che si giocheranno il primo posto nel giorno della finale. Non mancheranno, infine, ospiti nel corso delle varie puntate.

Ricordiamo che Tu si que vales 2024 può essere seguito in diretta televisiva, sintonizzandosi su Canale 5 a partire dalle 21.20, ma anche in diretta streaming. Per farlo bisognerà collegarsi a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come app per pc, tablet, smartphone e smart tv. Qui sarà possibile trovare anche i video delle esibizioni singole dei concorrenti e la puntata andata in onda a partire dal giorno dopo.