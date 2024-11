Tutto su Gloria Nicoletti, la dama del trono over di Uomini e donne

Gloria Nicoletti, ex dama del trono over di Uomini e Donne delle passate edizioni, è tornata ufficialmente in trasmissione. Gloria ha partecipato al programma di canale 5 nelle scorse stagioni e ha avuto anche una frequentazione con Gloria Nicoletti. La dama, in seguito, ha lasciato la trasmissione non riuscendo a conoscere altre persone dopo l’addio a Riccardo Guarnieri.

“Ora sto bene, ho avuto qualche problemino da risolvere in famiglia, ora meglio, peccato che mi manchi il motore essenziale che è l’amore. Ricordo a malincuore il momento che ho lasciato lo studio con un sentimento forte per Riccardo, ho rispettato i miei sentimenti, ma forse dovevo rimanere per vedere come sarebbe andata la mia vita procede tra alti e bassi“, aveva raccontato lei in un’intervista rilasciata a Opinionista Social.

Gloria Nicoletti: il ritorno a Uomini e Donne e il bacio con Alessio Pili Stella

Tornata ufficialmente in trasmissione, è scattato subito un feeling speciale con Alessio Pili Stella, cavaliere delle scorse stagioni del dating show di canale 5 che è tornato nel programma dopo la fine della relazione con Claudia Lenti. Al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2024, Gloria racconta che è nato tutto in modo spontaneo al punto che c’è stato un bacio.

Tra il cavaliere e la dama, dunque, la frequentazione è iniziata nel migliore dei modi anche se entrambi non si illudono e vanno avanti a piccoli passi. Entrambi con delle delusioni alle spalle in seguito ad alcune relazioni nate all’interno del programma e poi finite, Alessio e Gloria troveranno un punto d’incontro per provare a costruire qualcosa di importante.

