Greta Tigani, fidanzata di Blind/ Figli? “Se fosse femmina la chiamerei Hailey…”

Chi è Greta Tigani?

Il 31 dicembre Blind canterà sul palco di “Capodanno in musica” accompagnato dalla sua inseparabile fidanzata: Greta Tigani, che all’interno delle sue storie Instagram ha scritto: “Ci saremo”, confermando il fatto che come sempre sarà accanto al suo futuro marito. Greta è una ragazza di 22 anni originaria di Perugia, i suoi genitori sono separati e la persona a cui è più legata e suo nonno. Greta è stata a lungo una ragazza lontana dai riflettori, ha frequentato l’istituto alberghiero e poi si è appassionata all’ambito della moda e dell’estetica.

Dopo aver lavorato a Milano come nail designer in un centro di bellezza, la sua vita è cambiata radicalmente; avere un fidanzato famoso implica essere spesso al centro del mondo del gossip e se lui partecipa a qualche reality, significa anche stare a centro studio! E’ quello che le è successo quando Blind ha partecipato come naufrago all’Isola dei famosi. Durante il percorso del cantante all’Isola lei è stata sempre in studio per sostenerlo e poi è andata anche in Honduras per fargli una sorpresa. Proprio in quel periodo il cantante aveva annunciato di volerla sposare e i due sono stati molto apprezzati dal pubblico.

Dopo l’esperienza di Blind all’Isola dei famosi, tra il cantante e Greta Tigani l’amore è diventato ancora più forte, al punto tale da spingerli a unirsi in matrimonio nel 2023. I due si erano conosciuti all’asilo, sono diventati amici sin da piccoli e poi si sono innamorati, Greta però ha accettato di diventare la sua ragazza ad una condizione, cioè che lui fosse un ragazzo per bene. Blind in passato aveva problemi a causa della droga e aveva anche brutte amicizie, tutto quello è stato spazzato via grazie all’amore che ha iniziato a provare per lei e di quel periodo il cantante aveva raccontato: “Greta mi ha accolto a casa sua. Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato per prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato”.

La loro grande storia d’amore a breve sarà coronata dal matrimonio, lei sulle sue Instagram stories ha detto di non aver ancora scelto l’abito ne la destinazione del viaggio di nozze ma ha anche rivelato che il suo più grande sogno è quello di diventare madre e che a quanto pare i due hanno già in mente qualche nome: “Se fosse femmina la chiamerei Hailey ma mi piacciono anche altri nomi. Per il maschio lo sceglierà Blind, vorrebbe chiamarlo Jason ma a me non piace”.











