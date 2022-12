Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sposano?/ “Ecco cosa amo di lei…”

Gigi D’Alessio avvistato con Denise Esposito e il figlio Francesco, a Milano: le novità sul cantautore pop

Proseguono a gonfie vele l’amore e la carriera per Gigi D’Alessio, che oltre a confermarsi coach a The Voice Senior, triplica il concerto-evento Gigi uno come te: ancora insieme, rilascia il nuovo singolo Cu tte e si lascia immortalare sereno con Denise Esposito e il loro primogenito. A immortalare Gigi D’Alessio in dolce compagnia con la attuale compagna Denise e il quintogenito Francesco é Nuovo, il rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti, che ha avvistato la neo coppia mentre si trovava nei pressi del quadrilatero della moda a Milano, tra una passeggiata en plein air, una sessione di shopping pre-natalizio, e non solo.

Gigi D'Alessio, verso il matrimonio con Denise Esposito?/ Il dolore di Anna Tatangelo

A dispetto delle critiche dei detrattori, la coppia formata dal cantante e la legale si palesa felicemente unita e solida, e la differenza di età sembra non intaccare in alcun modo l’intesa tra Gigi D’Alessio (55 anni) e Denise Esposito (20 anni). Tanto che la fonte non escluderebbe che i due possano a breve ufficializzare il matrimonio, tanto atteso da parte dei fan dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Il prossimo 24 gennaio 2023 il piccolo avuto dalla neo coppia, Francesco, immortalato mentre é in passeggino nei nuovi scatti tra le pagine del nuovo numero del magazine di cronaca rosa, compirà il primo anno. “APPREZZO MOLTO IL FATTO CHE NON VOGLIA APPARIRE», dichiara di Denise, il cantautore di Mon amour e padre del fenomeno pop del momento prossimo al debutto a Sanremo 2023, LDA. Nelle ore successive alla passeggiata a tre meneghina, verso sera Gigi e Denise, poi, si abbandonano al romanticismo, concedendosi un romantico tête-à-tête in un ristorante.

LDA, debutto a Sanremo dopo Amici/ Gigi D'Alessio commosso: "Sempre più orgoglioso"

«Lei è dolcissima, mi rende felice», ammette

l’artista e papà vip di 5 figli, che ha conosciuto la baby compagna a Capri in occasione di un suo concerto nel 2020, in seguito alla rottura avuta con la cantante di Sora, Anna Tatangelo, da cui lui ha avuto il quartogenito Andrea. Denise conosceva D’Alessio senior presentandosi a lui come una fan comune: dopo la performance lei andava a parlargli, incurante che di lì a poco sarebbe scoccata la magia dell’amore.

Gigi D’Alessio svela cosa lo ha conquistato di Denise Esposito

«A differenza di molte altre persone, lei non vuole assolutamente apparire, è molto riservata e restia all’idea di incontrare giornalisti e fotografi. Ed, essendo io un uomo di spettacolo, apprezzo tanto”, fa sapere il padre di LDA dell’amata Denise, che a quanto pare nel cuore di Gigi D’Alessio fa la differenza.

LDA debutta a Sanremo 2023/ Mamma Carmela Barbato esulta: "Oggi é un giorno.."

Nel frattempo, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, dopo Claudio e Ilaria D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, replica alle accuse di raccomandazione, in vista di Sanremo 2023…

E vabbè, lo sapete già… quando mi vedete sotto quest’albero ci sono sempre belle notizie 😍

Non solo TRIPLICHIAMO Piazza del Plebiscito, con l’aggiunta di una terza data domenica 28 maggio 2023, ma per questo grande affetto che mi avete dimostrato, vi faccio un bel regalo pic.twitter.com/HnAf4BEihT — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) December 15, 2022

Con la sua 3a edizione, torna #TheVoiceSenior✌🏻🎤

E anche quest’anno avrete un TEAM GIGI per cui fare il tifo!💥

Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura e di emozionarci ancora una volta insieme💙

Vi aspetto dal 13 gennaio su @RaiUno e in streaming su @RaiPlay!@THEVOICE_ITALY pic.twitter.com/nQ2VChbo3w — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) December 7, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA