Hopper Jack Penn: passato difficile e “Signs of love”/ “Avere responsabilità di…”

Hopper Jack Penn: dal rifiuto del cinema all’esordio

Hopper Jack Penn è il secondo figlio del famosissimo attore e vincitore del premio Oscar Sean Penn. Hopper è nato nel 1993 dalla storia d’amore tra Jack Penn e l’ex moglie Robin Wright; nascere in una famiglia di artisti è stato difficile sia per lui che per la sorella maggiore Dylan ma rispetto al passato, le cose sembrano molto diverse per Hopper, che da tempo ormai ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo del cinema. Hopper Jack Penn sarà uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno insieme alla collega e amica Zoe Bleu, per parlare del film “Signs of Love” in cui i due hanno ottenuto la parte dei protagonisti e che a partire dall’11 maggio sarà in tutte le sale cinematografiche d’Italia.

Hopper ha passato la vita cercando di stare lontano dai riflettori e dalla fama del padre, con cui spesse volte si è “scontrato”, ha lavorato come cuoco a New York, poi ha tentato di lavorare nel mondo della moda ma nel 2016 ha fatto il suo debutto da attore e da quel momento ha capito qual era davvero il suo sogno e in cosa fosse realmente bravo; “Tale padre tale figlio” hanno detto in molti, ma Hopper in realtà si è rivelato molto diverso dal padre negli anni.

Hopper Jack Penn: il passato difficile e il nuovo film “Signs of love”

Hopper Jack Penn ha un passato turbolento, nel 2017 dopo il divorzio dei genitori e “l’assalto mediatico”, l’attore che aveva da poco fatto il suo esordio nel mondo del cinema, ebbe gravi problemi di dipendenza dalle droghe, poi nel 2018, dopo un lungo periodo di disintossicazione, è stato arrestato per droga insieme alla fidanzata: l’attrice Uma Von Wittkamp.

Dopo diversi anni di conflitti interiori e litigi col padre, Hopper ha deciso di concentrarsi sui suoi sogni e sul cinema e il padre Sean ha deciso di dargli un’altra possibilità. Nel 2022 la vita di Hopper ha un’importante svolta, l’attore entra a far parte di un cast cinematografico ma per la prima volta in veste di protagonista e il film è proprio “Signs of love” ma che ruolo ha Hopper? Il personaggio che interpreta è Frankie, un giovane di Filadelfia che sogna una vita migliore per lui e il nipote, lontano dalla criminalità e dall’abuso di sostanze, che nell’amore verso una ragazza sorda, Jane (Zoë Blue), trova l’unica possibilità per sfuggire a una vita difficile. In merito, Hopper aveva dichiarato: “Non so cosa voglia dire avere la responsabilità di un altro essere vivente ma per questo ruolo ho dovuto imparare a rapportarmi con un ragazzo di 19 anni (Cree Kawa) e ho dovuto cercare la sintonia giusta”.

