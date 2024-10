Chi è Ida Di Filippo, nota agente immobiliare ospite a Bake Off Italia 2024

È uno dei nuovi volti della TV italiana, e con la sua simpatia è riuscita già a conquistare il pubblico. Lei è Ida Di Filippo, che il pubblico di Real Time conosce come agente immobiliare nel celebre programma Casa a prima vista, ma che inizia ormai a sfociare anche in altri ambiti televisivi. Questa sera, 11 ottobre 2024, sarà ospite della nuova puntata di Bake Off Italia 2024, riaccendendo i riflettori anche sulla sua vita privata, della quale ha parlato in una recente intervista.

Ida Di Filippo ha un fidanzato, Pietro Albano, che è più giovane di lei e del quale è follemente innamorata. In un’intervista rilasciata a VanityFair, di lui ha svelato: “Dove ci siamo conosciuti? A Siano, grazie a Facebook. Io avevo 31 anni e lui 23. È l’amore della mia vita: stiamo insieme da 11 anni. Credo che tutte le persone con cui sono stata prima mi siano servite per arrivare a lui”.

Ida Di Filippo: “Prima di arrivare in TV ho cambiato lavoro molte volte”

Parlando invece di carriera, Ida Di Filippo ha rivelato che, prima di arrivare a Case a prima vista, il suo percorso lavorativo è andato in tutt’altra direzione. Inizialmente ha infatti studiato Giurisprudenza: “avrei voluto fare l’avvocato, ma non mi sono mai laureata anche se sono certa che sarei stata molto brava non solo perché me la cavo con le parole, ma anche perché la vita mi ha insegnato a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.” ha rivelato.

Studi che ha poi abbandonato dopo aver compreso che quella non era la strada per se stessa. Ha così iniziato a fare molti lavori che l’hanno portata anche in Spagna. Fino a quando decide di provare a fare l’agente immobiliare, che è attualmente la sua professione: “Mi piace molto il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma vediamo un po’ dove porta. Il mio lavoro di agente? Per ora me lo tengo stretto!” ha precisato.

