Pietro Albano, chi è il fidanzato di Ida Di Filippo di “Casa a prima vista”/ “Con lui convivo da anni…”

Pietro Albano, chi è il fidanzato di Ida Di Filippo: età e carriera

Casa a prima vista è ormai una trasmissione cult di Real Time, che negli ultimi anni ha fatto registrare un successo sempre crescente sino al boom di ascolti dell’ultimo periodo. Tra gli artefici di questo trionfo televisivo c’è anche la simpatica Ida Di Filippo, classe 1982, una delle agenti di Milano al fianco di Gianluca Torre e Mariana D’Amico, presente nel programma sin dalla prima edizione. Anche lei, al pari dei colleghi, è un agente immobiliare in prima linea nella ricerca di una casa o un edificio residenziale che possa soddisfare le richieste dei clienti che si rivolgono a loro.

Ma, carriera professionale a parte, che cosa sappiamo della vita privata di Ida Di Filippo e in particolare del suo fidanzato? Sappiamo che si chiama Pietro Albano e che è lontano dal mondo dello spettacolo: classe 1990, ha 8 anni in meno dell’agente immobiliare e, come si legge sua bio del suo profilo Instagram, è un infermiere presso l’ospedale Niguarda di Milano. Le rare informazioni e foto di Pietro provengono dal profilo Instagram di Ida, dove spesso condivide immagini di coppia e romantiche dediche alla sua dolce metà.

Ida Di Filippo e il fidanzato Pietro Albano: “Ho mollato tutto e l’ho raggiunto“

Una storia d’amore molto riservata quella tra Ida Di Filippo e il fidanzato Pietro Albano, anche se, in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso aprile, l’agente immobiliare si è sbilanciata facendo alcune rivelazioni. In particolare, fu per amore che decise di lasciare Salerno, la sua città d’origine, per trasferirsi a Milano e trovare poi lavoro: “Da un giorno all’altro, quando il mio compagno, Pietro Albano, ha vinto un concorso come infermiere presso un ospedale milanese: ho mollato tutto e l’ho raggiunto“.

Per lei ricominciare tutto da Milano è stata una sfida importantissima, a livello non solo professionale ma anche personale. I due fanno coppia fissa orami da tempo e, tra i sogni nel cassetto della Di Filippo, c’è posto anche per un matrimonio da favola: “Con il mio compagno convivo da anni. È come se già fosse mio marito. In ogni caso, sogno il matrimonio nella mia costiera amalfitana“.











