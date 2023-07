Chi è il conduttore Temptation Island Winter? Fuori Filippo Bisciglia/ “Ecco chi ha scelto Maria De Filippi”

Lorella Cuccarini condurrà Temptation Island Winter? Spunta lo scoop

I Palinsesti Mediaset 2023/2024 hanno dato ai fan di Temptation Island una grande notizia: l’arrivo di una seconda edizione del programma ma in versione invernale. In meno di un anno il pubblico assisterebbe dunque a due edizioni del docu-reality dedicato alle coppie, che tuttavia avranno alcune differenze. Una di queste è il conduttore. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, non sarà Filippo Bisciglia a condurre Temptation Island Winter. Al suo posto Maria De Filippi avrebbe scelto un altro volto molto amato dal pubblico di Canale 5: Lorella Cuccarini.

Filippo Bisciglia e la dolce dedica alla mamma/ "Con te che sei la mia vita e mi hai regalato la vita"

A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia. Dopo un recap dell’ultima puntata di Temptation Island 2023 con Bisciglia, Ivan Rota ha annunciato: “Ma non è finita qui, perché ora avremo Temptation Island Winter: in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini”.

Lorella Cuccarini impegnata tra Amici e Temptation Island Winter? La showgirl svela…

Maria De Filippi avrebbe deciso di dare la versione invernale del programma nelle mani di Lorella Cuccarini. La showgirl è già confermata per la prossima edizione di Amici nel ruolo di prof, e sarebbe dunque impegnata anche nella conduzione del nuovo show. Proprio di recente, Lorella ha rivelato di aver ricevuto una proposta anche dalla Rai: “Se mi hanno cercata per condurre una trasmissione su rai Uno? Sì, ho sentito il direttore intrattenimento daytime Rai. Volevano affidarmi un programma nella fascia delle 14 su Rai Uno, ma ho detto di no. Non è mia intenzione tornare in Rai. Sono molto felice di essere ad Amici e di aver conosciuto un pubblico molto giovane, cosa che in Rai non potevo conoscere”, sono state le sue parole.

Temptation Island 2023, Giuseppe ha tradito la fidanzata Gabriela?/ La tentatrice Roberta lancia un indizio

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2023, Daniele choc: "lo così non mi sono mai spinto.."/ Lo spoiler della 4a puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA