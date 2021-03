Chi è il fidanzato di Annalisa Scarrone?/ Dopo l’ex Davide Simonetta, un misterioso..

Annalisa Scarrone non ha bisogno certo di presentazioni soprattutto alla luce del fatto che questa sera salirà di nuovo sul palco di Sanremo 2021, ma a che punto è la sua vita privata e chi è il suo fidanzato? Chi la conosce dai tempi di Amici sa bene che Nalì non ama molto parlare della sua vita privata e anche sui social è molto abbottonata quando si parla di gossip e privacy, e questo significa che per i giornalisti è davvero complicato tirare un po’ le somme di quello che le succede quando le luci del palco si spengono e lei appende al chiodo il microfono. Annalisa si definisce uno spirito libero e ama dedicarsi alla sua professione ma in molti sanno bene che negli anni passati è stata legata all’autore di alcuni suoi brani, Davide Simonetta, ma l’amore per lei non ha chiuso le sue porte dopo la fine di questa relazione.

Chi è il fidanzato di Annalisa Scarrone? Un uomo misterioso dopo l’ex Davide Simonetta

I bene informati parlano di un uomo misterioso al fianco di Annalisa Scarrone, una persona di cui non ha ancora rivelato l’identità: “Mi piace conservare la verità delle mie relazioni”. Inutile dire che la sua partecipazione a Sanremo 2021 e il fatto che siano tutti blindati intorno alla kermesse, non lascia sperare che qualcosa venga a galla magari attraverso una dedica speciale che può “scappare” in questi momenti. Proprio qualche mese fa, intervistata da Vanity Fair, ha rivelato: “Sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”. Ma il gossip non si ferma e fa due conti in tasca alla cantante rivelando che questo misterioso uomo potrebbe essere nella sua vita già dal 2019 o ancora prima. Possibile che tra lockdown e restrizioni nessuno ancora li abbia beccati insieme?



