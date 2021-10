Chi è il fidanzato di Deborah Iurato?/ “Tengo moltissimo alla mia vita privata”

Deborah Iurato è single o fidanzata? Nata il 21 novembre 1991, la cantante è stata la vincitrice della tredicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel febbraio del 2016 si è presentata al Festival di Sanremo insieme al collega Giovanni Caccamo con la canzone “Via da qui”, classificatosi al terzo posto. All’epoca si era vociferato a lungo di una relazione tra i due colleghi, anche se i due non hanno mai confermato.

Intervistati dal settimanale “Chi” in occasione della loro partecipazione a Sanremo, avevano scherzato: “Se stiamo insieme? Non si sa mai, chissà, non sappiamo”. Giovanni Caccamo, però, aveva ricoperto di complimenti Deborah: “A me di lei piace lo sguardo, poi mi colpisco la sua modestia surreale, ho passato l’80 per cento del tempo a farle i complimenti per la sua bellezza, che lei sembra non notare”.

Deborah Iurato: innamorata o single?

A fine 2016, durante la sua partecipazione a Tale e quale show, aveva rivelato al sito Gossipblog: “È un bel periodo, sono felice, sono innamorata ma non svelerò di chi. Tengo moltissimo alla mia vita privata”. Poi più nessuna dichiarazione.

Ricordiamo che Deborah Iurato aveva lasciato il suo storico fidanzato, Danilo Deodato, poco dopo la vittoria ad Amici: “Per il mio ragazzo era difficile da accettare e la distanza geografica pian piano è diventata anche emotiva. A un certo punto mi sono resa conto che non poteva andare avanti così, per tutti e due, quindi sono stata io a prendere questa decisione, anche se difficile e tremendamente dolorosa”, aveva raccontato al settimanale Vip. La cantante siciliana aveva aggiunto che è difficile innamorarsi, perché a volte si confonde l’amore con la passione.

