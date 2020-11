CHI È IL FIDANZATO DI GIULIANA DE SIO?/ “Elio Petri? Grande amore. La malattia…”

Non sembra ci siano nuovi amori al momento nella vita di Giuliana De Sio, sicuramente c’è stato un uomo che l’ha cambiata: Elio Petri. Di lui parla nel corso della lunga chiacchierata con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. “È stato il grande amore della mia vita ma litigavamo continuamente perché io a 20 anni non capivo cosa c’era nella mente di un 50enne. Adesso capisco perfettamente le sue parole di allora, eravamo molto simili ma ci volevano degli anni per capirlo.” Così ha aggiunto: “Quando è morto a causa della malattia avevo 20 anni, ho fatto analisi per tre anni, piangevo tutti i giorni…” Giuliana De Sio svela di essere stata anche con uomini più giovani di 20 anni, come Giuseppe che poi l’ha lasciata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuliana De Sio è fidanzata?

Giuliana De Sio ha un fidanzato o è single? Della vita privata dell’attrice, da diverso tempo a questa parte, non si hanno iù notizie. La De Sio, infatti, preferisce non parlare della sua vita sentimentale, ma del suo lavoro. Nel corso degli anni, la De Sio ha avuto diverse relazioni, ma la più importante resta sicuramente quella con Elio Petri, il grande amore della sua vita. I due si conobbero quando la De Sio aveva solo vent’anni e nonostante siano passati anni dalla sua scomparsa, l’attrice lo ricorda sempre con tantissimo affetto. «Per lui ci sarà sempre spazio nel mio cuore. Senza Elio non sarei quella che sono: mi ha dato tanto. Persone così non se ne incontrano più: è una generazione scomparsa. I grandi intellettuali di quell’epoca non ci sono più, io li ho frequentati tutti, ho avuto un grande privilegio», ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni del programma di Raiuno “Io e Te”.

Il desiderio di un figlio mai realizzato

Quello con Elio Petri resta uno degli amori più grandi vissuti da Giuliana De Sio che, dopo di lui, ha avuto altre frequentazioni non riuscendo a realizzare mai il desiderio di avere un figlio. Un desiderio che ha provato a realizzare diverse volte senza, tuttavia, riuscire a realizzare come ha raccontato lei stessa nell’intervista rilasciata lo scorso luglio a Pierluigi Diaco all’interno del programma Io e Te. “Non diventare madre è stato il dolore più grande: sono stata sfortunatissima e tutte e tre le volte al quarto mese ho perso il mio bambino… A me sarebbe tanto piaciuto diventare madre perchè avrei voluto mettere in atto alcuni principi che ho rispetto alla maternità. Forse non doveva andare così”, aggiungeva ancora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA