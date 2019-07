Giuliana De Sio/ “Ho avuto tre aborti. Mi sarebbe piaciuto diventare mamma perchè…”

Giuliana De Sio, una delle migliori attrici del cinema italiano, si racconta ai microfoni di Io e Te. Schietta e sincera come sempre, l’attrice spiega di essere stata salvata dal lavoro che ha scelto di fare e che, a distanza di anni, la rende ancora felice. Dopo aver ricordato di essere andata via da casa quando aveva solo 18 anni, Giuliana De Sio parla anche dell’aspetto più intimo di sè ovvero di quel desiderio di maternità che non è mai riuscita a realizzare. “Ho cercato tante volte la maternità, ma non è andata mai. Sono stata sfortunatissima. Ho avuto tre gravidanze e per tre volte, al quarto mese, ho perso questo bambino e quindi, forse, non doveva andare” – confessa l’attrice che a Pierluigi Diaco confessa perchè avrebbe voluto un figlio – “a me sarebbe tanto piaciuto diventare madre perchè avrei voluto mettere in atto alcuni principi che ho rispetto alla maternità. Tanti miei amici e amiche sono diventati padri e madri e nella mia testa vedo commettere tanti errori. Oggi, il bambino è una piccoal star che comanda tutto e poi vengono su degli esseri, soprattutto maschili, che fanno far soffrire noi donne”, aggiunge ancora l’attrice lanciando una frecciatina agli uomini.

GIULIANA DE SIO: “ELIO PETRI IL MIO GRANDE AMORE”

Sono stati tanti i momenti difficili che Giuliana De Sio ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Per cercare di fare pace con se stessa, l’attrice ha seguito un lungo percorso d’anaisi. “Ho fatto 35 anni di psicoanalisi grazie alla quae ho imparato ad ascoltare prima ancora che parlare” – spiega la De Sio che poi ricorda gli anni in cui ha vissuto in una comune hippie – “Sono stata in una comune hippie alla fine degli anni settanta. Eravamo una trentina di persone che venivano da ogni parte del mondo. Mi ero innamorata del capo della comune. Io sono andata in Sicilia pensando di trascorrere una vacanza romantica con lui che, invece, faceva l‘amore con tutte le donne della comune”, confessa senza filtri l‘attrice. Quando si parla d’amore, Giuliana De Sio non può non ricordare Elio Petri, il grande amore della sua vita: “senza di lui non sarei quella che sono”, confessa l‘attrice che non nasconde l‘emozione nel ricordare Elio Petri che, nel suo cuore, avrà sempre un posto speciale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA