Chi è il fidanzato Madame?/ “Sono bisex, attratta da donne e uomini”

MADAME HA UN FIDANZATO? COMING OUT A SANREMO 2021: ATTRATTA DA UOMINI E DONNE

Madame, una delle protagoniste più attese del Festival di Sanremo 2021, in gara con il brano “Voce”, si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica parlando anche della propria sfera privata. La giovane artista ha aperto i cassetti della propria vita facendo coming out. Madame ha deciso di raccontarsi senza filtri quando il giornalista le ha chiesto il significato del termine “fluid”. “Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”, ha spiegato Francesca Calearo, vero nome della giovane rapper.

Classe 1992, pur essendo giovanissima, è considerata una delle artiste emergenti più apprezzate del momento. Seguitissima dai giovani della sua generazione, Madame si racconta senza filtri sia con le canzoni che con le parole.

MADAME E IL RAPPORTO CON IL PUDORE: “QUANDO E’ ESTREMO E’ CHIUSURA MENTALE”

Giovanissima, ma con le idee chiare non solo per il proprio futuro profesisonale, ma anche provato. Cresciuta con l’idea di libertà, Francesca Celearo, nell’intervista rilasciata alla Repubblica, parla anche del suo rapporto con il pudore che diminuisce quando ci si rapporta con persone che stimi e con cui stai bene. “Il mio rapporto con il pudore? – ha dichiarato ancora – Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo”, ha spiegato. Discorso diverso, invece, quando il pudore diventa estremo. “Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale“, ha concluso Madame che è considerata un simbolo della sua generazione e che durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, sul palco del Teatro Ariston, si è presentata con un abito con un corpetto con capezzoli disegnati.

