Madame, corpetto con capezzoli disegnati/ Una provocazione? “Vestita da madre…”

L’abito indossato oggi da Madame per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 è diventato un caso sui social. La sua scelta è stata senza dubbio provocatoria: ha voluto giocare con delle “strategiche” trasparenze e poi si è presentata con due capezzoli disegnati sul corpetto. Chissà se è stata una scelta legata alle polemiche che accompagnano gli artisti in gara per i loro look. In questi giorni si è parlato molto di Annalisa ed Elodie, ma soprattutto di Gaia Gozzi, vittima di un piccolo “incidente” durante la sua prima esibizione. Intenzionalmente o no, Madame ha gettato benzina sul fuoco con un abito “metallico” e il corpetto che ricorda le maglie indossate dai cavalieri medioevali, con appunto i due capezzoli disegnati sopra, e la gonna in organza trasparente.

La giovane trapper si è dimostrata fluida anche nelle scelte in termini di look. Stavolta ha mostrato il lato più femminile di sé e la sua scelta è stata apprezzata particolarmente sui social, come dimostrano i tantissimi commenti durante e dopo l’esibizione.

MADAME E IL CASO VESTITO: LEI SCRIVE…

Madame, dunque, si è rivelata anche una sorpresa di stile. Si è vestita da “madre” della sua voce e a piedi nudi è salita sul palco dell’Ariston con l’abito lungo di Dior, trasparente e con un corpetto tempestato di paillettes che hanno donato allo stesso un effetto metallico. “QUESTA SERA MI VESTO DA MADRE. MADRE DELLA MIA VOCE. Quello su cui mi sono specchiata é stato fecondato con la mia natura creando la mia identità”, ha scritto la giovane artista su Instagram, pubblicando anche le foto del suo abito.

“A me della sessualità di Madame non interessa, così come del look con i capezzoli disegnati, a me interessa come canta e quello che canta e sicuramente è tra le migliori e rivelazioni degne di nota di questo”, il commento di una utente su Twitter. “#Madame trasformista: si è mostrata in 3 sfumature diverse di sé, trasmettendo sempre tanto. Completa e carismatica. Ha lasciato davvero il segno. #Sanremo2021 #Sanremo21”, ha fatto notare un altro.

