Chi è il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli?/ “Sto con un uomo da quattro mesi ma non è Andrea Di Carlo!”

Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato: chi è? Le parole della speaker

Chi è il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli? È questa la domanda che da qualche tempo circola sul web e che potrebbe presto trovare una risposta. Che la celebre speaker radiofonica abbia un nuovo amore è ormai cosa certa: ad ammetterlo è stata proprio lei nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo TV. “Ho avuto una delusione ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore. – ha dichiarato Pettinelli – Stiamo insieme da quattro mesi”.

Anna Pettinelli si rifà il look per il ritorno ad Amici 23/ Ci pensa Federico Fashion Style!

C’è però una precisazione che ha tenuto a fare: il nuovo fidanzato non è Andrea Di Carlo, come si è vociferato in più di un’occasione. Di Carlo è un agente del mondo dello spettacolo nonché ex di Arisa con la quale Anna è apparsa qualche tempo fa in uno scatto durante una cena a due. A quanto pare si trattava di un incontro amichevole o lavorativo, non romantico.

Anna Pettinelli torna ad Amici/ "Maria De Filippi me lo ha chiesto rendendo tutto semplice, sapeva che..."

Anna Pettinelli, nuovo amore dopo la rottura con Stefano Macchi

Anna Pettinelli tiene comunque a tenere ancora riservata l’identità di questo nuovo fidanzato. Ricordiamo che, prima di lui, la speaker ha vissuto una lunga storia d’amore con Stefan Macchi. Lui oggi padre di una bambina nata dalla relazione con Elisa D’Ospina, mentre Anna, già qualche settimana fa, aveva annunciato: “Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire”. Intanto Anna si prepara a fare il suo ritorno ad Amici: sarà infatti nuovamente alla cattedra di canto del talent di Canale 5 dopo un anno di assenza.

LEGGI ANCHE:

Amici, Alessandra Celentano autoironica su Instagram/ Anna Pettinelli la punge: "Ti è partita la brocca?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA