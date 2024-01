Chi è il papà di Massimiliano Varrese del Grande Fratello 2024?/ Lui: “Genitori mi hanno sempre sostenuto”

Massimiliano Varrese: sorpresa del papà al Grande Fratello 2024, puntata 8 gennaio

Grandi emozioni anche nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 dove Massimiliano Varrese riceverà la sorpresa del padre. L’attore al centro di bufere e critiche per il comportamento che ha tenuto nei confronti delle altre inquiline, prima Heidi Baci e poi Beatrice Luzzi sarà sicuramente entusiaste e felice per l’incontro del genitore ma chi è il papà di Massimiliano Varrese? Sull’uomo si hanno pochissime informazioni, non si conosce il nome ed anche l’attore e ballerino si è sbilanciato poco sul genitore.

Massimiliano Varrese, infatti, durante la sua permanenza al Grande Fratello 2024 ha speso poche parole sul papà limitandosi a dire solo: “I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, ho sempre potuto contare su di loro.” L’attore in questi primi giorni dell’anno è stato spesso accusato di mancanza di tatto ed empatia per l’atteggiamento avuto con Beatrice Luzzi. Si vocifera, infatti, che verranno presi dei provvedimenti disciplinari contro di lui ed altri concorrenti e dunque considerando la serata difficile la sorpresa del papà a Massimiliano Varrese nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 sarà più che gradita.

Grande Fratello 2024, Massimiliano Varrese e la sorpresa del padre dopo quella della mamma Maria Luisa

L’incontro con il papà al Grande Fratello 2024 per Massimiliano Varrese avviene alcune settimane dopo quello con la mamma Maria Luisa. In quell’occasione la donna lo aveva voluto rincuorare dopo la turbolenta uscita dal reality di Heidi Baci (quest’ultima quasi costretta dal padre abbandonare il gioco proprio per il comportamento di Varrese. “Tu sei così, sei vero e non hai paura di mostrare quello che provi. Non tutti riescono a capire la tua trasparenza e cercano il marcio non c’è. Conosci anche i tuoi limiti e combatti ogni giorno per diventare un uomo migliore. Tu sai chi sei e come lo sai tu lo sa tutta la tua famiglia. Siamo orgogliosi di te e lo saremo sempre. Continua ad illuminare il mondo con la tua energia, ma non permettere a nessuno di spegnere la tua luce perché tu, figlio mio, sei il sole.” aveva rivelato tra le altre cose la signora Maria Luisa al figlio Massimiliano Varrese.











