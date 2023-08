Chi è il presidente del Monza Calcio dopo morte di Silvio Berlusconi?/ Il fratello Paolo presidente onorario

Il post Berlusconi per il Monza Calcio

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, il Monza Calcio e il Milan si ritrovano questa sera sul terreno di gioco per il primo trofeo intitolato alla memoria di Silvio Berlusconi che aveva ritrovato nel Monza le motivazioni per coltivare la sua passione per il calcio insieme all’amico e collaboratore Adriano Galliani. Con la morte di Silvio Berlusconi, anche il futuro del Monza Calcio cambia anche se la famiglia Berlusconi ha tutte le intenzioni di portare avanti il progetto come ha spiegato Piersilvio in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Marta Fascina "vive immersa nel lutto" dopo l'addio a Silvio Berlusconi/ "Chi le vuole bene è preoccupato"

«Al centro della partita c’è Adriano Galliani e menomale che c’è. È il più bravo a gestire una squadra di calcio, lo dico con affetto e stima ma anche con razionalità», le parole di Piersilvio Berlusconi che, per il progetto Monza, può contare anche sullo zio Paolo che, attualmente, nell’organigramma della società, risulta essere il presidente onorario.

Al Bano ricorda Silvio Berlusconi "era molto generoso"/ "Dopo la scomparsa di Ylenia mi chiese se..."

Nuovi soci per il Monza Calcio?

Il futuro del Monza Calcio è tutto da scrivere e, in società, potrebbero arrivare altri membri come ha spiegato la Gazzetta dello Sport dopo la morte di Silvio Berlusconi e nel corso di un’intervista a Piersilvio Berlusconi. “In termini societari, invece, va avanti l’esplorazione per un socio di minoranza, che sarebbe ben accetto. Per il momento sarebbero arrivate manifestazioni d’interesse da Medio Oriente e Stati Uniti, ma a livello superficiale”, scrive la Gazzetta.

Tra i nomi caldi spunta quello del magnate greco Marinakis: armatore, politico ed editore e già proprietario di due club ovvero l’Olympiacos in Grecia e il Nottingham Forest in Inghilterra. Il prossimo investimento del magnate greco sarà in Italia con il Monza? Per il momento la squadra continua ad essere rappresentata dalla famiglia Berlusconi con Paolo come presidente onorario.

“Lettera Marina Berlusconi grave, chiede ispettori contro pm”/ Figuraccia Menafra: nel testo non c'è scritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA