DIRETTA MONZA MILAN/ Risultato video streaming live Canale 5: sfide nel Trofeo Silvio Berlusconi (8 agosto)

DIRETTA TROFEO BERLUSCONI: TESTA A TESTA, I PRECEDENTI TRA MONZA E MILAN

Mentre aspettiamo la diretta di Monza Milan, ricordiamo i due precedenti più significativi (e anche più recenti) nella storia della partita amichevole che oggi sarà il primo Trofeo Silvio Berlusconi. Naturalmente facciamo riferimento ai due incontri dello scorso campionato di Serie A, nel quale il Monza ha fatto meraviglie ma non contro il Milan, capace infatti di vincere entrambe le partite.

La storica prima volta fu a San Siro sabato 22 ottobre 2022 e non ci fu partita, dal momento che i rossoneri vinsero addirittura per 4-1 con una doppietta di Brahim Diaz più i gol di Divock Origi e Rafael Leao, mentre il Monza riuscì solamente a salvare l’onore con il gol di Filippo Ranocchia. Il match di ritorno fu naturalmente in Brianza: appuntamento sabato 18 febbraio scorso a Monza, dove però i padroni di casa dovettero inchinarsi per la seconda volta al Milan, questa volta con il risultato di 0-1 che fu fissato dal gol al 31’ minuto di gioco da parte di Junior Messias all’U-Power Stadium. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA MILAN: SERATA PIENA DI EMOZIONI NEL RICORDO DI BERLUSCONI

Monza Milan, in diretta dall’U-Power Stadium del capoluogo brianzolo, sarà la partita amichevole in programma con calcio d’inizio stasera, martedì 8 agosto 2023, alle ore 21.00. Si tratterà di un’amichevole molto speciale, dal momento che sarà valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi in omaggio al patron che, fatte naturalmente le debite proporzioni, ha scritto la storia di entrambe le società lombarde. Dopo la sua morte, avvenuta il 12 giugno scorso, Monza e Milan si sono accordate per dare vita a questo torneo estivo in onore di Silvio Berlusconi.

Naturalmente però la diretta di Monza Milan sarà molto significativa anche dal punto di vista strettamente agonistico, come tappa fondamentale di avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A, per il quale mancano ormai meno di due settimane. Il Monza deve confermarsi dopo la meravigliosa stagione del debutto, il Milan invece insegue la seconda stella e se possibile riscontri migliori (almeno in termini di risultati) rispetto a quelli ottenuti nella tournée americana. Siamo quindi curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Monza Milan…

DIRETTA MONZA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Monza Milan sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, come d’altronde inevitabile per questo omaggio a Silvio Berlusconi. Questo significa di conseguenza che pure la diretta streaming video di Monza Milan sarà garantita dai servizi Mediaset, in particolare tramite la piattaforma Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monza Milan, amichevole di fascino garantito. Il Monza di mister Raffaele Palladino dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici calciatori titolari: Di Gregorio in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Izzo, Pablo Marì e dall’ex interista D’Ambrosio; passando a centrocampo, ecco Ciurria a destra, poi aria di derby pure per Gagliardini che affiancherà Colpani, con Carlos Augusto a sinistra; infine invece ci sono trascorsi rossoneri per due su tre in attacco, dove vedremo Pessina e Caprari alle spalle della prima punta Petagna.

Quanto alla risposta del Milan contro il Monza, ecco che Stefano Pioli dovrebbe confermare quasi totalmente la squadra che ha giocato contro Juventus e Barcellona. Il modulo di riferimento è per il Milan il 4-3-3, a cominciare dal portiere che è naturalmente Maignan; davanti a lui la difesa a quattro composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra; due volti nuovi su tre invece a centrocampo, dove i titolari dovrebbero infatti essere Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders; infine nel tridente d’attacco ecco a destra il nuovo acquisto Pulisic, ai fianchi del centravanti Giroud e di Rafael Leao.











