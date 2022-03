Grande Fratello Vip 2021, 48a puntata/ Diretta, quarto finalista: Soleil Vs tutti, Barù e Jessica è finita!

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta quarantottesima puntata

Giovedì 10 marzo, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la semifinale del Grande Fratello Vip 2021. Al suo fianco, come sempre, ci saranno le opinionista Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che, dopo aver avuto voce in capitolo durante i primi cinque mesi con le immunità, da qualche settimana, si limitano a commentare le dinamiche della casa. La semifinale della sesta edizione del reality show si aprirà con l’esito del televoto tra Manila Nazzaro e Barù. Questa sera, uno tra l’ex Miss Italia e il nipote di Costantino Della gherardesca lascerà definitivamente la casa rinunciando, così, al sogno della finale del 14 marzo. Chi sarà? Dai sondaggi sembrerebbe tutto ancora aperto: sarà decisivo l’ultimo voto?

Il lavoro del pubblico, però, non finirà con l’esito del primo televoto. Dopo il verdetto del primo televoto, infatti, i concorrenti saranno chiamati a nuove nomination che porteranno alcuni concorrenti ad un nuovo televoto. Esattamente come accaduto la settimana scorsa, il nuovo televoto porterà all’elezione del quarto finalista che si aggiungerà a Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri e ad un nuovo eliminato.

Soleil Sorge contro tutti, confronto in diretta al GF Vip

Dopo aver abbandonato la casa al termine della quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 rinunciando definitivamente alla finale, questa sera, nello studio del reality show, arriverà Soleil Sorge. L’influencer, oltre a rivivere il suo percorso, lungo sei mesi, all’interno della casa, avrà modo di togliersi qualche sassolino dalla casa. Come ha annunciato Alfonso Signorini durante le anticipazioni nel corso del daytime, ci sarà un confronto tra Soleil e tutti gli altri concorrenti. La Sorge, in particolare, si confronterà con le persone che l’hanno candidata al televoto per la finale decretando indirettamente la sua eliminazione.

Non mancherà, inoltre, una sorpresa per Lulù Selassiè che, come ha annunciato Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino 5 del 10 marzo, riceverà il videomessaggio di una star internazionale che fa il tifo per lei.

Amori finiti al Grande Fratello Vip: tutta la verità tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, Jessica Selassiè e Barù

La semifinale del Grande Fratello Vip 2021, infine, sarà dedicata anche alle coppie in crisi. Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza su Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Dopo l’uscita dalla casa di Miriana, c’è stato il gelo totale tra lei e Biagio. Quest’ultimo, sia a Pomeriggio 5 che a Mattino 5 ha raccontato di aver ricevuto solo un messaggio whatsapp da Miriana in seguito al quale c’è stata un’unica telefonata. Nessuna appuntamento e nessuna cena per la coppia che, fino a pochi giorni fa, dichiarava amore.

Spazio, infine, anche a Jessica Selassiè e Barù. Se fino a pochi giorni fa i due erano molto vicini, nelle ultime ore si sono allontanati. Barù non ha gradito l’aggettivo “stratega” che gli ha attribuito la Selassiè di cui ha ammesso di non fidarsi. Nonostante le scuse ricevute dalla principessa, Barù ha fatto cento passi indietro non vedendo in Jessica una totale sincerità.



