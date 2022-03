Sophie Codegoni asfalta Barù “Jessica non è un esperimento”/ A 4 giorni dalla fine…

Sophie Codegoni punta il dito contro Barù e difende duramente l’amica Jessica Selassiè. La concorrente del Grande Fratello Vip ha cercato di rincuorare la sua amica dopo le discussioni avute con Barù. Di fronte alla tristezza di Jessica e alle sue perplessità sull’atteggiamento di Barù, Sophie ha provato ad aprire gli occhi a Jessica spronandola a reagire.

“Non permettere a nessuno di metterti sotto giudizio. Nel rispetto del tuo percorso, ma anche no! E’ un pretesto per allontanarsi in maniera tranquilla a 4 giorni dalla fine? Io personalmente dalle mie amiche non sono mai stata messa sotto esame, o ci credi oppure no”. Sophie Codegoni ha intimato a Jessica Selassiè di farsi rispettare. Barù sembra in effetti aver attuato una strategia fregandosene dei sentimenti di Jessica nei suoi confronti.

Sophie Codegoni, un fiume in piena contro Barù per Jessica Selassiè

Notanto l’atteggiamento altalenante di Barù e la reazione di Jessica che, da giorni, è chiusa in se stessa dimenticando anche di mangiare, Sophie Codegoni ha poi rincarato la dose: “Fatti rispettare un po’ di più. Non è che deve decidere lui quando, come e perché. Non dargli questo potere, e non darlo mai nessuno. Non permetterlo! Bisogna sempre mettere limiti e paletti giusti a tutte queste cose”.

Sophie Codegoni ha spiegato a Jessica che Barù si comporta come vuole lui: “Quando gli gira viene in camera, ti dà il contentino e poi sparisce. Il gioco è bello quando dura poco. Dopo due mesi che togli e dai…ciao e arrivederci”. Sophie accusa Barù di stare giocando troppo con Jessica: “Quello che gli hanno detto Davide e Soleil non gliel’hanno detto l’altro ieri ma almeno un mese fa… Non si è fatto smuovere lì. Adesso caso vuole che lui debba analizzarti… ma chi sei? Un esperimento da laboratorio che deve analizzare? Ma non esiste proprio, anche se fosse solo un’amicizia”. Sui social in molti si sono complimentati con Sophie che ha dato una bella lezione a Jessica: “parole giustissime!!!! Sante parole…..lui sta trovando una bella scusa per uscirne pulito”, commenta un utente.

