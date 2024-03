Chi è il terzo finalista del Grande Fratello 2024?/ Televoto flash tra tutti i concorrenti in gioco

Grande Fratello 2024, chi sarà il terzo finalista? Sfida tutti contro tutti

L’ultima puntata del Grande Fratello 2024 non andrà in onda, come previsto, giovedì 4 aprile ma è stata anticipata a lunedì 25 marzo dunque è mancano solo tre puntata prima della finalissima. E questo significa che, considerando che in Casa sono rimasti ancora tantissimi concorrenti, tra cui due già in finale, per accorciare i tempi nella puntata di questa sera ci saranno ben due eliminazioni e verrà eletto chi è il terzo finalista del Grande Fratello 2024.

Nel dettaglio, infatti, nel comunicato ufficiale rilasciato ieri sera dal reality si legge: “Nel corso della puntata di domani sera verrà scelto anche il terzo finalista che si giocherà, insieme a Beatrice Luzzi e Rosy Chin, la vittoria finale di questa edizione del popolare reality show di Canale 5 nella finalissima di lunedì prossimo, 25 marzo 2024.” Tra i concorrenti rimasti chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello?

Ci sarà il terzo finalista del Grande Fratello 2024? Anticipazioni sulla puntata di questa sera

Fare ipotesi su chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello 2024 al momento è difficile. Nella puntata di questa innanzitutto si scoprirà chi verrà eliminato tra Simona Tagli, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti ed Anita Olivieri. Al momento stando ai sondaggi a rischio eliminazione è Anita Olivieri, la quale tra l’altro proprio ieri ha avuto un’accesa lite con Alessio Falsone. Poi ci sarà un’altra eliminazione con il televoto flash ed alla fine, quasi certamente con lo stesso meccanismo del televoto flash, verrà decreto tra i concorrenti rimasti chi andrà in finale con Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

E dunque, chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello 2024 tra coloro che vinceranno il televoto e Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Perla Vatiero? Non resta che guardare la puntata di questa sera, lunedì 18 marzo 2024 su Canale5, per scoprirlo.











